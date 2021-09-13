Майже як медуз у морі: у ставку Запоріжжя зафіксували нашестя черепах (відео)

Черепахи вподобали водойму у парку "Радуга" в Запоріжжі і активно там розмножуються.
У Запоріжжі в одному із місцевих ставків оселилися десятки черепах. Такої кількості плазунів тут ще не бачили.
Про нашестя черепах у Запоріжжі повідомляють у телеграм-каналі its_zp.
"Скоро черепах у місті буде більше, ніж котів", - написали автори відео.
На кадрах видно, як десятки черепах згуртувалися поблизу пішохідного мосту в очікуванні підгодовування їх туристами. За словами місцевих, черепахи вподобали водойму у парку "Радуга" в Запоріжжі і активно там розмножуються.
Користувачі побаченою кількістю черепах вразилися:
- А я взагалі, як не місцева, була приємно здивована черепахами. Мені здається, милішого від цього в Запоріжжі нічого немає.
- Як медуз в Азовському морі.
- Кожен раз фейлспамлю, коли їх намагаються хлібом годувати. Вони м'ясоїдні. Хочете розвеселити зграю черепах, купить азовську креветку, не такими вже вони й повільними одразу робляться.
Нагадаємо, що науковців Приазовського національного парку більше ніж нашестя медуз лякає активне розмноження хижого черевного молюска - рапана.