Майже як медуз у морі: у ставку Запоріжжя зафіксували нашестя черепах (відео)

Черепахи вподобали водойму у парку "Радуга" в Запоріжжі і активно там розмножуються.

У Запоріжжі в одному із місцевих ставків оселилися десятки черепах. Такої кількості плазунів тут ще не бачили.

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Про нашестя черепах у Запоріжжі повідомляють у телеграм-каналі its_zp.

"Скоро черепах у місті буде більше, ніж котів", - написали автори відео.

На кадрах видно, як десятки черепах згуртувалися поблизу пішохідного мосту в очікуванні підгодовування їх туристами. За словами місцевих, черепахи вподобали водойму у парку "Радуга" в Запоріжжі і активно там розмножуються.

Користувачі побаченою кількістю черепах вразилися:

А я взагалі, як не місцева, була приємно здивована черепахами. Мені здається, милішого від цього в Запоріжжі нічого немає.

Як медуз в Азовському морі.

Кожен раз фейлспамлю, коли їх намагаються хлібом годувати. Вони м'ясоїдні. Хочете розвеселити зграю черепах, купить азовську креветку, не такими вже вони й повільними одразу робляться.

У парку Запоріжжя зафіксували нашестя черепах

Нагадаємо, що науковців Приазовського національного парку більше ніж нашестя медуз лякає активне розмноження хижого черевного молюска - рапана.

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