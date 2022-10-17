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Не "Аннушка масло разлила": у Миколаєві річки соняшникової олії течуть вулицями міста

Не "Аннушка масло разлила": у Миколаєві річки соняшникової олії течуть вулицями міста

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Не "Аннушка масло разлила": у Миколаєві річки соняшникової олії течуть вулицями міста

Фото: novosti-n

У Миколаєві окупанти поцілили у резервуари з олією на одному з підприємств.

Внаслідок вибуху двох російських дронів у ніч на понеділок, 17 жовтня, було пошкоджено 2 ємності з олією на території підприємства в Миколаєві.

Про це повідомляють "Новини-N".

В результаті влучання було пошкоджено резервуари з соняшниковою олією, в кожному з яких містилося близько 7,5 тисяч тон олії.

Пожежу, що виникла, загасили рятувальники.

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Нині олія розливається територією підприємства і вже тече вулицями. Рідина стікає до міської зливової каналізації.

Працівники підприємства намагаються усунути витік олії та запобігти негативним екологічним наслідкам.

"Поки що в протистоянні раша vs соняшникова олія ( у нашому терміналі) - раша веде 2-0.
На жаль, тут вони дуже професійно показують силу своєї армії", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що у понеділок зранку, 17 жовтня, ворог атакував столицю України дронами-камікадзе. У Києві пролунало кілька вибухів. В центрі міста спалахнула нежитлова будівля.

За даними ГУР Міноборони, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

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Дата публікації
Перегляди
3229
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