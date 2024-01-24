Мазепа зробив гучну заяву після звільнення під заставу: кому пригрозив і подякував

Бізнесмен вважає, що потрібно внести зміни до законодавства, аби захистити українських підприємців від необґрунтованого тиску.

Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа висловив свою позицію після виходу з-під варти під заставу у 21 мільйон гривень. У своїй заяві він відкинув звинувачення на свою адресу і висловив подяку президенту Володимиру Зеленському за ухвалені рішення щодо тиску на бізнес.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Відкидаю всі звинувачення, які намагаються пред'явити мені люди з радянським менталітетом, які тимчасово обіймають посади в наших правоохоронних органах”, — заявив Мазепа.

Він зазначив, що не повністю задоволений рішенням Апеляційного суду, але висловив подяку суддям за можливість “продовжити боротьбу за справедливість у нормальних умовах, що гарантує принцип змагальності судового процесу”.

Мазепа також висловив подяку бізнесу та громадськості за підтримку, але обурився діями представників Держбюро розслідувань та Офісу генерального прокурора. Він звинуватив їх у відновленні практик тиску і рекету, характерних для 90-х років минулого століття.

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Власник Concorde Capital висловив вдячність Зеленському за оперативну реакцію на запит бізнесу та ухвалене рішення РНБО з питань економічної безпеки.

“Я розумію, що в нас буде чимало роботи. По-перше, потрібно очистити правоохоронні органи від здирників. По-друге, спільно з владою та бізнесом необхідно внести зміни до законодавства, щоб захистити українських підприємців від необґрунтованого тиску”, — зазначив Мазепа.

Бізнесмен закликав усіх підприємців та експертів долучитися до розробки відповідного документа.

Справа Мазепи — що відомо

18 січня Ігоря Мазепу затримали о 15:00 під час перетину українсько-польського кордону, а у компанії відбулися обшуки. Згодом стало відомо, що співробітники ДБР затримали Юрія Мазепу — брата власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи.

За версією слідства, бізнесмен є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн.

У Concorde Capital повідомили, що правоохоронці вимагатимуть для Мазепи обрання запобіжного заходу з можливістю внесення 700 млн грн застави.

Сам Ігор Мазепа заявив, що не розуміє суті звинувачень ДБР проти нього — “нікому ніяких державних ділянок не виділяв”.

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