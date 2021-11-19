"Мажор" на Infiniti, нетверезий правоохоронець та водій під наркотиками: резонансні ДТП у Харкові, які склихнули громадськість

"Мажор" на Infiniti, нетверезий правоохоронець та водій під наркотиками: резонансні ДТП у Харкові, які склихнули громадськість

У Харкові за 2 місяці осені відбулося кілька резонансних ДТП.

Останнім часом Харків охрестили "столицею ДТП". Тут щодня фіксують ДТП, яких можна було б уникнути. Водії не гальмують і збивають пішоходів на "зебрах", їздять без прав та нетверезими.

ТСН.ua зібрав резонансні ДТП у Харкові цієї осені, які шокували громадськість та викликали жваве обговорення у Мережі.

ДТП з "мажором" на Infinity на проспекті Гагаріна

У Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Винуватець ДТП – 16-річний Микола. Раніше він уже привертав увагу поліції тим, що стріляв зі зброї по людях, а за два місяці до ДТП його зупинили за кермування авто без прав.

За попередніми даними, легковик рухався на швидкості понад 100 кілометрів на годину. Удар був такої сили, що обидва транспортні засоби після зіткнення ще пролетіли десятки метрів, зносячи під час руху рекламні борди та стовпи. Уламки від удару потрапили також на припаркований на узбіччі автомобіль Skoda. У момент аварії обидва водії були тверезими.

Внаслідок ДТП авто буквально перетворилися на купу металу. З понівеченої Chevrolet рятувальникам довелося вирізати тіло водія.

Від зіткнення двох автомобілів на місці загинув 58-річний чоловік. Ще троє пасажирів Infiniti — двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина — потрапили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Вони перебували у реанімації.

Зараз триває суд над 16-річним водієм.

Подія сталася на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської 11 листопада. Водій автомобіля Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Водій позашляховика, не зменшуючи швидкості, в'їхав в натовп людей, які перетинали проїжджу частину. Після того, як кермувальник збив пішоходів, одного з них він ще тягнув під собою кілька десятків метрів.

Підлітки, які потрапили під колеса отримали струс мозку та забій м'яких тканин. Постраждалій дівчині медики зашили рану на голові.

Експертиза з'ясувала, що водій перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Досудове розслідування у цій справі триває.

Новини України: у Харкові водій позашляховика збив на пішохідному переході людей

ДТП з нетверезим водієм Mitsubishi, який влаштував масову автотрощу

15 листопада у Харкові сталася масова автотроща, яку влаштував нетверезий правоохоронець. В результаті троє людей зазнали травм.

Водій Mitsubishi спочатку врізався в один легковик та намагався утекти. Коли кермувальник постраждалого авто кинувся за порушником, той лише натиснув на газ. На швидкості він не впорався з керуванням і врізався по черзі ще у дві машини.

Від удару авто перекинулось, порушника і ще двох людей з Chevrolet забрали до лікарні.Як повідомили у ДБР, експертиза показала в його крові понад 2,5 проміле алкоголю. А це у 13 разів перевищує допустиму норму.

Втім, про підозру правоохоронцеві досі не повідомили. Чекають на висновок медиків про ступінь тяжкості потерпілого - від цього залежить, загрожуватиме поліцейському ув’язнення чи він відбудеться штрафом у 17 тисяч гривень.

ДТП в Харкові: водій Mitsubishi влаштував масову автотрощу – чи справді авто вів правоохоронець

ДТП з хлопчиком на "зебрі" на Пушкінській

17 листопада на вулиці Пушкінській у Харкові на нерегульованому пішохідному переході сталася ДТП за участю пішохода.

Дитина переходила дорогу, і її пропустили кілька авто, тоді як одне, не гальмуючи, влетіло в хлопчика. Він в останню мить намагалася відстрибнути, але йому не вдалося.

Черевики збитої дитини відлетіли на кілька метрів. Постраждалий хлопчик, який теж відлетів на кілька метрів, зміг здійнятися на ноги.

Триває розслідування.

Невтішна статистика

Статистику ДТП з початку року на території Харкова та області ТСН.ua озвучили у пресслужбі патрульної поліції.

"Від 1 січня по 16 листопада 2021 року на території Харкова та Харківської області сталося 325 ДТП за участю водіїв, які перебували у стані сп’яніння та 293 ДТП за участю водіїв які відмовились від проходження перевірки на стан сп’яніння.

За цей період патрульні винесли 4316 постанов про адміністративні правопорушення за фактом керування транспортним без відповідної категорії", - розповіли ТСН.ua у патрульній поліції області.

Нагадаємо, що у Харкові водій Volkswagen Passat збив пішоходів, які стояли на "острівці безпеки". У результаті троє людей постраждали серед них 9-річний хлопчик.

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