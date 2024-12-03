"Мажорна" ДТП у Дніпрі: у Мережі – скандал! Хто насправді був за кермом авто

Скандал із багатьма запитаннями! Аварія, що забрала життя 10-річної дівчинки у Дніпрі здійняла ґвалт у соціальних мережах. Стали відомі нові подробиці жахливої трагедії і деякі з них просто не вкладаються в голові. Подейкують, що за кермом був не той, кого раніше звинувачували. розповіла в ексклюзиві TSN.UА Людмила Труфин.

Смертельна ДТП у Дніпрі

1 грудня Україну сколихнула новина про моторошну подію, яка сталася у Дніпрі. Пізно ввечері цього дня автомобіль BMW влетів у Ford, який здійснював розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей — 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні. Про страшну аварію на житловому масиві “Червоний камінь” спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19:45. У той час, як пишуть місцеві, світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.

Перша заява поліції

Того ж дня пізно ввечері у поліції Дніпропетровської області повідомили, що ДТП сталася в районі зупинки громадського транспорту "Дитячій комбінат". За попередньою інформацією, водій BMW зіткнувся з Ford, який розвертався на набережній. На місці аварії загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Водія BMW затримали.

Що відомо про загиблу дівчинку

Тоді у мережі з’явилась інформація, що загибла дівчинка — донька військовослужбовця. Вона навчалася у 96-й школі на "Червоному камені" у Дніпрі. "Це донька хрещеної моєї дружини. Цю дитину родина чекала 20 років, неймовірно добра дитина. Батько з перших днів воює на фронті”

Хто збив дитину в Дніпрі

Поки в поліції протягом кількох годин офіційно не коментували аварію, у Мережі знайшли ймовірного водія BMW за “елітним” номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в TikTok. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП.

До речі, за даними Сервісного центру МВС, такий “елітний” номерний знак коштує 96 тисяч гривень. Це найдорожча комбінація у категорії “чотири однакові цифри”. У місцевих пабліках пишуть, що це — 17-річний Арсеній Бессонов. Юнак народився в 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв’язками покриває сина. Ось що про підозрюваного пишуть місцеві ЗМІ:

"Примітно, що це не вперше, коли юний покидьок демонструє зухвалу неповагу до законів і людського життя. Раніше татовий синочок уже фігурував у дорожньо-транспортній пригоді: влітку він збив дівчат на пішохідному переході поблизу ЦУМу та залишив місце події, однак тоді справа була кваліфікована лише як адміністративне порушення. З чого представник «золотої молоді» лише поглузував у себе на сторінці".

В Мережі опублікували відео, де видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року BMW збиває двох людей на переході і їде з місця події.

Реакція Жоріна

Ситуація, відверто, обурює. Не стримався і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За словами командира, відсутність покарання за злочини, ба більше, такі публічні, одна з основних причин недовіри людей до держави в цілому.

"Стосовно ДТП в Дніпрі та всіх подібних ситуацій. Затримати, дати п**ди, відправити відбувати покарання по повній — таким має бути план дій. А не розвозити зараз соплі про "невідомо, хто був за кермом". Поки "малолітнє чмо" не звалить з країни, або батьки не заплатять всім, щоб відмазати його без наслідків".

Друга заява поліції

2 грудня у поліції Дніпра оновили інформацію щодо смертельної ДТП. Там повідомили, що за кермом BMW перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром.

"В рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз, в тому числі генетично-молекулярну, для того, щоб ця інформація була стовідсотковою. В Мережі почала ширитись певна інформація. Поліція повинна перевірити все, що можна, для того, щоб і у суспільства, і у потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший".

За попередньою інформацією, водій і пасажир BMW були тверезими. У Мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який, за даними поліції, був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція.

Дві підозри

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford. Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 ККУ — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. За даними ЗМІ, йдеться про 19-річного Валерія Олещенка.

"У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля BMW до вчинення смертельної аварії. Також встановлені відеозаписи з камер спостереження, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Призначено ряд експертиз, серед яких - молекулярно-генетична. Слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває".

Що відомо про постраждалих

Постраждалі у ДТП дівчата – сестри. Їм 11 і 13 років. В обласній дитячій лікарні журналістам повідомили, що старша перебуває у вкрай важкому стані. Є загроза життю дитини. У неї важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забій обох легень, множинні переломи ребер і розрив легень, підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. 11-річна дівчинка, за словами лікарів, більш стабільна. У неї черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні ураження м’яких тканин і важкий перелом стегна. Про стан постраждалого чоловіка, який був за кермом Ford, не повідомляється. Напередодні стало також відомо, що постраждалим сестрам терміново потрібні донори крові. Усіх охочих закликають здавати кров у 16-й міській лікарні в Дніпрі. Окрім того, близькі відкрили збір для постраждалих двох родин.

"1 грудня 2024 року у місті Дніпро, близько 20:00 сталась смертельна ДТП, в якій постраждали близькі мені люди.... Автомобіль BMW на дуже високій швидкості протаранив автомобіль FORD, в якій додому поверталась родина з 2 дорослих та 3х дівчаток, 10, 11 та 13 РОКІВ. На місці миттєво загинула 10-річна дівчинка Міланка, наше сонечко... Батько Мілани захищає нашу країну з 2022 року. Ще 4 людини, що були в машині, зазнали сильних ушкоджень. За життя двох сестер Соні та Віки зараз борються лікарі, стан важкий. Дівчата мають пройти дуже довгий шлях операцій та реабілітації: зламані тазові кістки, ребра, забій внутрішніх органів. Двоє дорослих (батьки дівчат Саша та Алла) теж госпіталізовані в лікарні. Цей пост потрібен для РОЗГОЛОСУ жахливого недбальства за кермом!!! Цей пост потрібен, щоб фінансово підтримати батьків загиблої Мілани та сплатити за тривале майбутнє лікування 2-х сестер та їх батьків. Це неймовірна трагедія двох родин!!! Стільки горя та болю…"

Що відомо про загиблу

Молодик, що скоїв ДТП, сяде за ґрати максимум на 8 років, а життя загиблої 10-річної дівчинки вже не повернути. Батько цієї дитини з перших днів війни захищає нашу країну, а тим часом його дитини не стало... Однак 3 грудня у мережі з’явилося повідомлення, яке просто не вкладається в голові.

"Історія з аварією в Дніпрі, в якій загинула 10-річна, дівчинка продовжується. На сьогоднішній день старший слідчий, який веде цю справу, а саме Неборачко Олександр Валерійович, не прийняв батьків загиблої Мілани. Дві години чекання і слідчий без пояснення, зачинив кабінет і покинув будівлю".

Тобто, людина, яка захищає нас від росіян і втратила власну дитину, не заслуговує на увагу? Після розголосу у соцмережах здійнявся галас, однак вже за кілька хвилин речниця обласної поліції Ганна Старчевська спростувала інформацію, що слідчий відмовився прийняти батьків загиблої дівчинки. За її словами, батька дійсно викликали для опитування, і він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили. Інші подробиці наразі невідомі. Однак у цій історії явно не все так просто.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"

Читайте також: