Мазут із російських танкерів досяг берегів Азовського моря: чи є загроза для Маріуполя

Знімки супутника Sentinel-2 показали наявність великої плями нафтопродуктів в Азовському морі, площа якої становить 300 кв. км.

Про це повідомила Маріупольська міськрада та Центр журналістських розслідувань.

Окупанти раніше повідомили про забруднення узбережжя окупованого Бердянська площею понад 14 км. Через течії та вітер мазут може рухатися на захід, наближаючись до Маріуполя.

Нагадаємо, у Керченській протоці 15 грудня 2024 року сталися аварії двох російських танкерів, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок цього у море потрапило близько 4300 тонн мазуту. Окупанти досі не можуть ліквідувати наслідки забруднення.

Також ми писали про те, що у Росії сталася екологічна катастрофа через аварію танкерів у Чорному морі. Жителі Краснодарського краю РФ знімали відео з величезною кількістю нафтопродуктів на березі. Чорна пляма розтягнулася на десятки кілометрів.

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