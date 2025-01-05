Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мазут із російських танкерів розпливається узбережжям Криму: фото

Мазут із російських танкерів розпливається узбережжям Криму: фото

Аварія російських танкерів призвела до забруднення у Криму / Фото: pixabay.com

Опубліковані знімки дають уявлення тільки поверхневе забруднення.

Плями мазуту, який вилився в Чорне море після катастрофи російських танкерів у Керченській протоці,  досягли ще трьох курортних місць у Криму. 

Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер".

На знімках, зроблених 4 січня, видно, що плівка мазуту з'явилася біля узбережжя Феодосії, Алушти і Судака.

© Крымский ветер
Фото: Крымский ветер

Зокрема, плівка мазуту з’явилася на поверхні моря біля Феодосії і мису Такіль (східна частина півострова, на південь від Керчі). Також забруднення видно на великій ділянці від селища Партеніт до Судака.

© Крымский ветер
Фото: Крымский ветер

Опубліковані знімки дають уявлення тільки поверхневе забруднення, а чи є мазут у районі цих курортів і на глибині – не зрозуміло. 

Мазут марки М100, який вилився з танкерів після катастрофи, при зимових температурах застигає та тоне. Випливати він почне вже влітку, коли температура досягне 25 градусів. До такої температури влітку Чорне море прогрівається на глибині 15-20 метрів.

Нагадаємо, у суботу, 4 січня, через значне забруднення мазутом узбережжя поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму оголошено надзвичайний стан регіонального масштабу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація