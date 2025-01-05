Мазут із російських танкерів розпливається узбережжям Криму: фото

Плями мазуту, який вилився в Чорне море після катастрофи російських танкерів у Керченській протоці, досягли ще трьох курортних місць у Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер".

На знімках, зроблених 4 січня, видно, що плівка мазуту з'явилася біля узбережжя Феодосії, Алушти і Судака.

Фото: Крымский ветер

Зокрема, плівка мазуту з’явилася на поверхні моря біля Феодосії і мису Такіль (східна частина півострова, на південь від Керчі). Також забруднення видно на великій ділянці від селища Партеніт до Судака.

Фото: Крымский ветер

Опубліковані знімки дають уявлення тільки поверхневе забруднення, а чи є мазут у районі цих курортів і на глибині – не зрозуміло.

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Мазут марки М100, який вилився з танкерів після катастрофи, при зимових температурах застигає та тоне. Випливати він почне вже влітку, коли температура досягне 25 градусів. До такої температури влітку Чорне море прогрівається на глибині 15-20 метрів.

Нагадаємо, у суботу, 4 січня, через значне забруднення мазутом узбережжя поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму оголошено надзвичайний стан регіонального масштабу.

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