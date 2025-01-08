Мазут з Чорного моря наближається до Одещини: коли чекати на забруднення

Внаслідок аварії російських танкерів у Чорне море потрапив мазут, і за прогнозами, він може дістатися до узбережжя Одещини вже найближчими тижнями, а в деяких випадках навіть днями.

Про це повідомив еколог Владислав Балінський.

Він розповів, що терміни, коли забруднення може дістатися Одещини, залежать від температури води та напрямку вітру. Спостерігаючи за рухом мазутної плями біля кримського узбережжя, можна зробити висновок, що це станеться найближчим часом.

"За кілька днів після аварії, виходячи з прогнозів погоди Windy (напрямок вітру), я передбачив, що наступна черга забруднення – узбережжя Керченського півострова Криму. Уже через тиждень це підтвердилося з кримських пабліків", - написав він.

За його словами, щодо можливості забруднення в Одесі, це може статися після підвищення температури води, ближче до квітня чи травня. Однак, спостерігаючи за динамікою забруднення на кримському узбережжі, вже зараз можна припустити, що це відбудеться значно раніше.

Нагадаємо, у суботу, 4 січня, через значне забруднення мазутом узбережжя поблизу Севастополя у тимчасово окупованому Криму оголошено надзвичайний стан регіонального масштабу. Вже плями мазуту, який вилився в Чорне море після катастрофи російських танкерів у Керченській протоці, досягли ще трьох курортних місць у Криму.

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