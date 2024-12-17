Мазутом залите узбережжя: наслідки катастрофи російських танкерів зняли на відео

На кадрах видно величезні чорні плями мазуту, а також забрудненого птаха, який не може злетіти.

Після катастрофи російських нафтових танкерів біля Керченської протоки, на узбережжях Чорного та Азовського морів фіксуються викиди мазуту.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко опублікував відео з наслідками затоплення російських танкерів.

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"На узбережжі Чорного та Азовського морів з російської сторони навпроти півострова Крим місцеві фіксують викиди мазуту", – йдеться в заяві посадовця.

За його словами, такі викиди триватимуть довго.

"Просто мазут за плотністю на дні і буде викидатись на поверхню частинами, що майже унеможливлює ліквідацію екологічних наслідків швидко", – пояснив Андрющенко.

На опублікованих у його телеграм-каналі відео видно величезні чорні плями мазуту на березі, а також забрудненого викидами птаха, який не може злетіти.

Катастрофа російських танкерів біля Керчі: зафіксовані викиди мазуту

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці затонули два російські танкери, які могли перевозити понад 4000 т мазуту. Зокрема, одне з суден розірвало навпіл, є загиблі. Витік нафтопродукту може спричинити екологічну катастрофу.

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