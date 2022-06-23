McDonald’s може відновити роботу закладів вже у серпні - Forbes

McDonald’s може відновити роботу закладів вже у серпні - Forbes

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може відновити роботу закладів вже у серпні.

Точні терміни відкриття ресторанів СЕО мережі Юлія Бадрітдінова не назвала. Не прокоментувала вона і перемовини з Міністерством зовнішніх справ, про які стало відомо раніше.

Про це пише Forbes.

За словами СЕО мережі, наразі McDonald’s працює над оновленням протоколів безпеки. Ресторани не працюватимуть під час повітряних тривог.

"Оновлення протоколів безпеки включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново мають зачинятися, що само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів", – повідомила Бадрітдінова.

За її словами, компанія планує відновити мережу постачань. Бадрітдінова каже, що переважна більшість постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, пакування, соки тривалого зберігання, соуси тощо.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ повідомили, що ведуть переговори зі штаб-квартирою McDonald’s у США щодо відновлення роботи ресторанів мережі в Україні. Очільник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба зауважив, що українські дипломати активно переконують американський бренд повернутися до України.

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