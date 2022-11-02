McDonald’s відновив роботу в Івано-Франківську та продовжив відкриття закладів у Київській області

Заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття.

2 листопада McDonald's знову відкрився в Івано-Франківську.

Як повідомили у пресслужбі мережі, заклад відновив роботу на вул. Миколайчука Івана, 2.

Також відкриття продовжуються у Київській області: відтепер McDonald's працює в Білій Церкві на просп. Незалежності та у Броварах на вул. Київській, 239.

Зазначається, що ресторани працюють від 09:00 до 21:00, але в разі повітряної тривоги зачиняються. Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Нагадаємо, 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії до України, McDonald's повністю призупинив роботу своїх ресторанів в Україні. У серпні стало відомо, що McDonald's відновлює роботу в Україні, але не скрізь.

Рішення ухвалили після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання співробітників повернутися до роботи.

У Києві мережа закладів швидкого харчування McDonald's відновила роботу 20 вересня.

Варто зазначити, що 18 жовтня стало відомо, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила чотири заклади у Львові. 25 жовтня McDonald's відкрив ще п'ять закладів у Києві та відновив роботу в Тернополі та Борисполі.

Дізнатися про відкриття, графік роботи та перелік відкритих ресторанів можна на офіційному сайті McDonald's в Україні та в мобільному застосунку McDonald's.

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