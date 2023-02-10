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Мчали і наїхали на "сюрприз" сапера: ЗСУ показали, як БМП окупантів підірвалася на міні (відео)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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Мчали і наїхали на "сюрприз" сапера: ЗСУ показали, як БМП окупантів підірвалася на міні (відео)

БМП росіян наїхала на міну, скриншот з відео

Окупанти натрапили на міну, закладену сапером із 36 ОБрМП.

Бойова машина піхоти окупантів підривалася на міні, встановленій українським морським піхотинцем.

Відповідне відео опублікувала 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на своїй сторінці у Facebook.

На ролику помітно, як ворожа БМП мчить дорогою, натрапляє на міну, після чого стається вибух і машина загорається та з'їжджає на узбіччя.

"Нехай щастить!" - побажав окупантам сапер 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, закладаючи "презент" для російської техніки…", - йдеться у повідомленні українських військових.

Нагадаємо, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення становлять 135 740 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
2198
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