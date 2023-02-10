Мчали і наїхали на "сюрприз" сапера: ЗСУ показали, як БМП окупантів підірвалася на міні (відео)

Бойова машина піхоти окупантів підривалася на міні, встановленій українським морським піхотинцем.

Відповідне відео опублікувала 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на своїй сторінці у Facebook.

На ролику помітно, як ворожа БМП мчить дорогою, натрапляє на міну, після чого стається вибух і машина загорається та з'їжджає на узбіччя.

"Нехай щастить!" - побажав окупантам сапер 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, закладаючи "презент" для російської техніки…", - йдеться у повідомленні українських військових.

Нагадаємо, українські військові ліквідували за добу 730 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення становлять 135 740 осіб.

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