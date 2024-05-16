Меценат Олег Крот спільно з партнерами продовжує роботу проєкту «Мобільні лікарні» для віддалених і деокупованих територій України

У 2023 році громадська організація «Фундація Течія» мецената Олега Крота почала співпрацю з фондом «Фортітьюд ЮА» і профінансувала 8,8 млн грн для створення мобільних медичних амбулаторій. Вдалось створити три таких амбулаторії, які, за задумом авторів, виїжджають на деокуповані території та надають медичні послуги громадам у віддалених, важкодоступних або малозабезпечених регіонах.

У 2023 році громадська організація «Фундація Течія» мецената Олега Крота почала співпрацю з фондом «Фортітьюд ЮА» і профінансувала 8,8 млн грн для створення мобільних медичних амбулаторій. Вдалось створити три таких амбулаторії, які, за задумом авторів, виїжджають на деокуповані території та надають медичні послуги громадам у віддалених, важкодоступних або малозабезпечених регіонах.

Благодійна організація «Фундація Течія» стала головним фінансовим донором цього проєкту і посприяла купівлі напівпричепів та необхідного медичного обладнання, щоб повністю переобладнати їх під медичні амбулаторії. У трьох напівпричепах можуть бути обладнані 9 кабінетів. Інколи виїжджають три машини одразу, часом одна. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до медичної допомоги для населення, яке має обмежений доступ до стаціонарних медичних закладів.

Саме зараз одна з цих мобільних амбулаторій працює на Сумщині. Медики їздять віддаленими населеними пунктами, які не мають обладнання і фахівців. У складі бригади – офтальмолог, невролог, акушер-гінеколог. За призначенням сімейного лікаря спеціалісти надають ультразвукові дослідження та лабораторні.

Цього разу мобільна лікарня з командою лікарів прибула до села Великий Вистороп. Проєкт стартував у березні і триватиме до кінця травня. Станом на сьогодні спеціалісти проєкту відвідали 22 населені пункти громади, а лікарі обстежили понад 3 тисячі пацієнтів. Усі обстеження та консультації для пацієнтів безкоштовні і фінансуються благодійним фондом.

«Ми створили інструмент, який у правильних професійних руках нашого партнера, фонду «Фортітьюд ЮА», продовжує працювати та приносити користь українцям. Фонд займається залученням нових партнерів та донорів, щоб здійснювати виїзди в якомога більшу кількість деокупованих громад. Пишаємося, що наша співпраця має такі тривалі результати» – розповіли у ГО «Фундація Течія.

Мобільні лікарні обладнані всім необхідним для надання медичних послуг, включаючи лабораторне обладнання, ультразвукові апарати, рентгенівські установки, тощо.

Вони можуть доїхати до віддалених або ізольованих районів, де стаціонарні медичні заклади відсутні або недоступні, швидко реагувати на надзвичайні ситуації, природні катастрофи або епідемії, забезпечуючи своєчасну медичну допомогу, а також знижувати навантаження на стаціонарні лікарні, надаючи первинну медичну допомогу і направляючи пацієнтів до стаціонарних закладів лише в разі необхідності.