Мецгеру вручили нову підозру у справі про напад на журналістів: прокуратура проситиме суд про арешт

Мецгеру вручили нову підозру у справі про напад на журналістів: прокуратура проситиме суд про арешт

Його підозрюють в обмеженні пересування журналістів.

Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру вручили нову підозру у справі нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це у п'ятницю, 8 жовтня, повідомила пані спікер прокуратури Києва Надія Максимець, пише РБК-Україна.

За її словами, прокуратура проситиме суд відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт.

Крім того, сьогодні Мецгеру вручили ще одну підозру - за ч.2 ст. 146 ККУ.

"Вони не дозволяли журналістам вийти з кабінету. Після обробки відновленого відео слідство вбачає в діях керівництва банку ще й ознаки такого кримінального злочину", - зазначила Максимець.

Нагадаємо:

У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам.

про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам. У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них.

на них. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування.

Новини України: Євгену Мацгеру повідомили про нову підозру у справі перешкоджання роботі журналістів

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