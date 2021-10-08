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Мецгеру вручили нову підозру у справі про напад на журналістів: прокуратура проситиме суд про арешт

Мецгеру вручили нову підозру у справі про напад на журналістів: прокуратура проситиме суд про арешт

Фото: Евгений Мецгер/Facebook

Його підозрюють в обмеженні пересування журналістів.

Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру вручили нову підозру у справі нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це у п'ятницю, 8 жовтня, повідомила пані спікер прокуратури Києва Надія Максимець, пише РБК-Україна.

За її словами, прокуратура проситиме суд відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт.

Крім того, сьогодні Мецгеру вручили ще одну підозру - за ч.2 ст. 146 ККУ.

"Вони не дозволяли журналістам вийти з кабінету. Після обробки відновленого відео слідство вбачає в діях керівництва банку ще й ознаки такого кримінального злочину", - зазначила Максимець.

Нагадаємо:

  • У програмі “Схеми” з’явилося розслідування про співпрацю державного банку із підприємцем, який веде свою діяльність на окупованій території Донбасі і платить податки бойовикам.
  • У рамках розслідування журналісти програми “Схеми” взяли інтерв'ю у голови правління “Укрексімбанку” Євгена Мецгера, яке закінчилося нападом на них. 
  • Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", а сам голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування.

Новини України: Євгену Мацгеру повідомили про нову підозру у справі перешкоджання роботі журналістів

Новини України: Євгену Мацгеру повідомили про нову підозру у справі перешкоджання роботі журналістів

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