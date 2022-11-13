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"Медаль за взяття єнота": Мережа вибухнула мемами і жартами після викрадення окупантами тварин із зоопарку в Херсоні

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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"Медаль за взяття єнота": Мережа вибухнула мемами і жартами після викрадення окупантами тварин із зоопарку в Херсоні

Українці відреагували мемами на викрадення єнотів із херсонського зоопарку.

Російські окупанти перед виведенням військ з Херсона пограбували зоопарк. Вони викрали звідти кілька єнотів.

Мережа вибухнула мемами та жартами з цього приводу.

Українських користувачів обурив пост росіянки про те, що одна з хороших новин про Херсон це те, що її товариш-журналіст встиг викрасти з херсонського зоопарку єнота. Пізніше з'явилося відео, як саме окупанти цупили тварин.

Мережу заполонили меми та жарти українців щодо факту крадіжки єнота.

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Нагадаємо, що російські окупанти на півдні України залишили по собі знищені та розграбовані будинки. З помешкань українців окупанти повиносили усі цінні речі.

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Дата публікації
Перегляди
2402
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