"Медаль за взяття єнота": Мережа вибухнула мемами і жартами після викрадення окупантами тварин із зоопарку в Херсоні

Російські окупанти перед виведенням військ з Херсона пограбували зоопарк. Вони викрали звідти кілька єнотів.

Мережа вибухнула мемами та жартами з цього приводу.

Українських користувачів обурив пост росіянки про те, що одна з хороших новин про Херсон це те, що її товариш-журналіст встиг викрасти з херсонського зоопарку єнота. Пізніше з'явилося відео, як саме окупанти цупили тварин.

Мережу заполонили меми та жарти українців щодо факту крадіжки єнота.

Нагадаємо, що російські окупанти на півдні України залишили по собі знищені та розграбовані будинки. З помешкань українців окупанти повиносили усі цінні речі.

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