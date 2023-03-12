Медична мережа “Добробут” відкрила нову багатопрофільну лікарню у Києві

7 березня у Києві відбулось офіційне відкриття багатопрофільної лікарні медичної мережі “Добробут” для дорослих та дітей на лівому березі Києва. Новий медзаклад є важливою частиною екосистеми “Добробуту”, яка покриває всі потреби пацієнтів – від невідкладної допомоги й базової діагностики до складних хірургічних втручань.

У новій лікарні надаватимуть широкий спектр медичних послуг. Зокрема, в закладі є цілодобове приймальне відділення, поліклініка та стаціонар для дітей і дорослих, відділення променевої діагностики, стоматологія, реанімація та інтенсивна терапія, операційний блок, невідкладна медична допомога. Наразі в лікарні працює понад 200 фахівців.

Відчинити двері для відвідувачів планували ще у квітні минулого року. Ремонтні роботи тривали з червня 2021 і вимушено зупинились 24 лютого 2022 року. З 1 жовтня 2022 року підготовку до відкриття розпочали знову, а вже 10 жовтня почалися масовані ракетні обстріли. Близько місяця робота велася у темряві – при світлі ліхтариків. У зв’язку з відключеннями світла довелося змінити проєктування електрозабезпечення лікарні та закупити додатковий дизель-генератор.

«Наша нова багатопрофільна лікарня – це втілення нашої віри в перемогу. Вона є свідченням того, що український бізнес твердо вірить в майбутнє України. Ми мали подолати чимало викликів на шляху до запуску нового медичного закладу. Від виникнення ідеї до візиту першого пацієнта минуло понад 2 роки. Коронавірус та повномасштабна війна внесли свої корективи, але не стали не заваді. Цей проєкт став можливим завдяки потужній підтримці та гнучкості наших партнерів – постачальників, підрядників. Загальна сума інвестицій в проєкт склала майже 20 млн доларів», – поділився Вадим Шекман, генеральний директор ММ “Добробут”.

Лікарня оснащена сучасним високотехнологічним обладнанням. Зокрема, у ендоскопічному відділенні встановили ендоскопічну стійку Pentax експертного класу, а флебологічне відділення оснащене кріолазером та кріосклеротерапією (CLaCS). Також в лікарні облаштовані 2 фільтр-бокс (інфекційні) палати, ізоляційний ефект у яких досягається за рахунок різниці тиску у коридорі та всередині. Окрім МРТ, КТ, рентгену, мамографа, в радіологічному відділенні встановили остеоденситометр. Таких апаратів лише декілька у Києві – з його допомогою можна точно визначити щільність кісток.

«Багатопрофільна лікарня – це ціла медична інфраструктура та важлива частина екосистеми ММ “Добробут”, яка покриває абсолютно всі потреби пацієнта. Тож ми продумали все до дрібниць. Тепер мешканці лівого берега Києва зможуть отримати весь комплекс медичних послуг, які є в “Добробуті”: невідкладну допомогу, всі види діагностики, поліклінічний прийом дорослих та дітей, стаціонарне лікування, хірургічні послуги. Також завдяки тому, що станція невідкладної допомоги “Добробут” працює тепер і на лівому березі, час очікування на карету швидкої для пацієнтів значно зменшився”, - розповів Сергій Орел, операційний директор лікарні на лівому березі ММ “Добробут”.

Медзаклад розміщений на 8 поверхах загальною площею понад 10 тис квадратних метрів. При проєктуванні приміщення подбали, передусім, про комфорт відвідувачів. На кожному поверсі є окрема палата для маломобільних людей. Великі комфортні зони для очікування та відпочинку передбачені як для пацієнтів, так і для персоналу.

Сьогодні багатопрофільна лікарня вже приймає близько 400 відвідувачів щодня, а невдовзі очікується до 600-700 візитів на день.

Нова лікарня “Добробут” розташована за адресою проспект Миколи Бажана, 12а.