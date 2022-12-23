Медичний фронт: як бізнес спільно з волонтерами допомагає рятувати здоров’я українців

Військова агресія, яку до нашої країни принесла росія, поставила під загрозу не лише суверенітет України, а й найцінніше – це життя та здоров’я людей.

Багато українців через військові дії, постійні обстріли та тимчасову окупацію опинилися без доступу до якісної медичної допомоги та ліків. Також через велику кількість поранень цивільних та військових від уламків російських ракет, снарядів та мін потрібні були засоби тактичної медицини, на які одразу виник дефіцит, оскільки війна порушила логістику забезпечення медичних препаратів та обладнання.

Тому, розуміючи надважливість медичної допомоги для країни, яка воює, плече підтримки Україні у цьому напрямі від перших днів повномасштабної війни підставили міжнародні партнери, бізнес та інвестори, які спільно з українськими волонтерами почали надавати різнобічну медичну підтримку мирному населенню та військовим. Зокрема, Corteva Agriscience – глобальний виробник насіння та засобів захисту рослин, який працює в понад 140 країнах світу. Від початку широкомасштабного вторгнення компанія чи не єдина на своєму ринку припинила бізнес в країні-агресорці, аби не підтримувати кривавий режим. І реалізує багато гуманітарних проєктів підтримки українців, зокрема в сфері медицини.

Крім роботи з фондами, компанія налагодила фінансування та постачання необхідних медикаментів для потреб громад та госпіталів в Київській, Полтавській та Харківській областях, організовуючи закупівлю товарів за кордоном, включаючи турнікети, кровоспинні матеріали, знеболювальні, антибіотики тощо. Частину матеріалів надавали співробітники компанії як власну пожертву через американську некомерційну організацію «Конвой Надії».

«Corteva Agriscience завжди прагнула підтримати людей, які опинилися в скрутному становищі. Під час війни забезпечення медикаментами та обладнанням населення та шпиталів є вкрай важливим, адже у поєднанні із професіоналізмом та самовідданістю медиків це, без перебільшення, рятує сотні життів. Всього компанія виділила на підтримку українців понад 60 мільйонів гривень і прагне продовжувати підтримувати людей вразливих категорій», – додає Олеся Кучинська, фахівчиня з корпоративної системи охорони здоров'я в Центральній, Східній Європі і Туреччині.

Пошук медичних препаратів, засобів тактичної медицини та обладнання

Після початку широкомасштабної агресії рф серйозною проблемою в Україні через руйнування логістики став дефіцит життєво необхідних ліків. Запаси аптек швидко скінчилися, а завезти нові партії препаратів було вкрай важко. І українці з хронічними та складними захворюваннями, життя яких напряму залежить від препаратів, стали найбільш вразливими та потребували негайної підтримки. І цю підтримку дуже швидко почали надавати благодійні фонди та організації, які змогли за допомогою іноземних партнерів налагодити закупівлю та поставки до України з-за кордону усього необхідного, починаючи від гормональних препаратів, закінчуючи кровоспинними засобами та навіть дороговартісним медичним обладнанням.

Як згадує Лариса Сідєльнік, координаторка програм Всеукраїнського БФ «Крона», який починаючи від 2007-го надає меддопомогу дітям, після 24 лютого до них посипалися запити від дорослих людей з онко- та іншими складними захворюваннями допомогти знайти ліки.

«Для нашого фонду сфера здоров'я - основний напрям. Від початку створення ми надаємо допомогу в лікуванні дітям з тяжкими хворобами (онкозахворювання, рідкісні імунні захворювання, нейрохірургічні проблеми). Але від початку повномасштабної війни ми почали допомагати і дорослим, оскільки вся логістика забезпечення медпрепаратами “полетіла”, люди виїжджали, змінювали місце лікування. Нам треба було швидко шукати залишки ліків для них в Україні або купувати препарати за кордоном і організовувати їхню доставку. Розшукували за кордоном, купували і доставляли», – розповідає Лариса.

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Також, за її словами, дуже потрібні були засоби тактичної медицини, зокрема кровоспинні для госпіталів та польових медиків. На них в Україні виник шалений дефіцит. БФ шукав ці засоби за кордоном, закуповував та доставляв до України. Потім до “Крони” почали вже звертатися медики та лікарні з проханням допомогти облаштувати підвали для переміщення туди операційних та пацієнтів, а також допомогти знайти та придбати необхідне медичне обладнання.

«Ми закупили кровоспинні засоби, хірургічні нитки, апарати для лікування ран в госпіталі і лікарні. Не припиняли допомагати і дітям. Комусь ліки купили, двом дітям оплатили шунти для нейрохірургічних операцій, одній дитині візок за кордон передали, одному хлопчику оплатили операцію на хребті. Це діти з усієї України, серед яких є і ВПО, ж і такі, які живуть близько до лінії фронту», – зазначила координаторка програм БФ.

Лариса Сідєльнік наголосила, що кількість запитів від медзакладів, зокрема зі Львівщини, Харківщини, Запоріжжя, Миколаївщини та Києві постійно збільшувалася, і «Крона» почала також фокусуватися на потребах медичних установ тих регіонів, які найбільше постраждали від війни.

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За підтримки Corteva «Крона» змогла придбати важливе медичне обладнання для медустанов північних та південних регіонів України. Так, вони закупили функціональні ліжка для медичного центру Північного регіону в Харкові, дефібрилятори і апарати підігріву крові для Сумського шпиталя, аспіратори, дефібрилятори, кровоспинні засоби для лікарень у Миколаївській області.

«Ця ініціатива спрямована на допомогу пораненим і постраждалим у найгарячіших регіонах, що обстрілюють. І ми дуже вдячні компанії за системну допомогу, адже під час війни потреба в ліках величезна, а без підтримки забезпечити всі потреби в ліках дуже складно», – зауважила Лариса Сідєльнік та додала, що «Крона» і надалі підтримуватиме як медичні заклади, так і адресно українців у боротьбі з хворобами та наслідками для здоров’я від війни.

Порятунок поранених військових

Іншим викликом в Україні стала якісна медична допомога пораненим захисникам, оскільки через особливість та складність поранень, отриманих внаслідок бойових дій, у звичайних лікарнях не завжди є можливість врятувати життя воїнам. Тому дуже важливою стала підтримка та оснащення всім необхідним саме військових медичних установ, військових лікарів, а також польових медиків. «Дуже важливою в Україні є якісна військова медична допомога, яку надають пораненим захисникам. У звичайній лікарні врятувати важкопораненого військового складно – потрібне специфічне устаткування, тому я займаюся потребами лікарень, які розташовані на передових лініях оборони. Я допомагаю їм з обладнанням, оскільки маю контакти з іноземними та медичними компаніями, які виробляють необхідне медичне устаткування. За допомогою нього військові хірурги роблять операції. Майже кожна з них – це чиєсь врятоване життя», – говорить волонтер Степан Харченко.

Зокрема він за фінансової підтримки Corteva разом з БФ «Харків з тобою» допоміг придбати обладнання для Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові.

«Їм потрібно обладнання на мільйони доларів. Я запитав, що потрібно першочергово. Виявилося, що у Харкові – це електрохірургічні установки. Ми за фінансової підтримки Corteva змогли купити таких чотири. А це означає що це чотири операційні столи», – наголошує волонтер та зазначає, що за допомогою цього сучасного обладнання вже було прооперовано сотні пацієнтів.

Степан Харченко додає, що наразі намагається допомагати військовим медичним установам, які розташовані на передових лініях оборони, оскільки саме туди привозять велику кількість поранених бійців ЗСУ. Йдеться про Миколаївський та Полтавський шпиталі.

Медична допомога для дітей

На жаль, війна, яку до України принесла рф, торкнулася і найменших громадян. Діти, будучи найуразливішою категорією, також разом зі своїми родинами потребують підтримки і допомоги. Особливо якщо це стосується складних захворювань, лікування яких потребує спеціалізованої допомоги.

З початком війни багато людей перемістилися на захід України, зокрема до Івано-Франківську. Серед сотень тисяч переміщених осіб тисячі родин з дітьми, які мають вади серця і потребують якісного лікування та спостереження. Щоб вирішити цю проблему, треба було створити спеціалізований центр, який на базі Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська за підтримки Corteva Agriscience створила команда БО «Благодійний фонд Віктора Лещинського».

«Завдяки благодійній пожертві Corteva в лікарні встановили медичне обладнання: монітор пацієнта, модульний монітор пацієнта, апарат для штучної вентиляції легень та ін. Така допомога є необхідною, оскільки в Івано-Франківську знаходиться велика кількість внутрішньо переміщених осіб. І вони потребують гідного медичного обслуговування», – сказав заступник голови БО «Благодійний фонд Віктора Лещинського» Юрій Іванов.

Охорона здоров'я громадян – одне з завдань держави, яке під час війни в Україні спільно з владою, волонтерами та міжнародними партнерами взяв на себе і соціально відповідальний бізнес. Завдяки такій синергії та підтримці якомога більше поранених військових будуть врятовані, а українці, зокрема і найменші з них, матимуть кращий доступ до медичних послуг, а отже, збережуть своє здоров’я для відбудови України після Перемоги.