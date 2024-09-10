Медик з Харкова заявив, що росіяни "по-людськи ставляться до українців", а він чекає на РФ: як це закінчилось

У Хакові до 3 років обмеження волі засудили лікаря-анестезіолога, який працював у Комунальному некомерційному підприємстві "Обласний центр онкології". Він у соціальних мережах радів, коли окупанти вбивали воїнів ЗСУ та сподівався, що Росія окупує Харків.

Про це йдеться у вироку Фрунзенського районного суду м.Харкова.

За даними суду, медик ще від початку повномасштабної війни у соціальних мережах підтримував російських окупантів. Він заявляв, що "Харків - російське місто", а росіяни нібито його не обстрілюють. У тому, що Харкові Росія здійснює ракетні удари любитель РФ звинувачував українських військових. Також коли ЗСУ звільнили село Шевченкове, зрадник дорікав місцевим жителям, які раділи цьому та заявляв, що потрібно бути "вдячним окупантам".

"Мені прикро за місцевих більше, їм і гуманітарку, і гроші давали, і ставлення людське, а вони однаково вас так давно чекали (я про "всук"), ну Бог їм суддя. Так, але все ж таки прикро. Мабуть, ви маєте рацію, зараз вони сьорбнуть українського світу", - заявив анестезіолог з Харкова у своєму дописі за 2022 рік.

У 2023 році медик заявляв, що "жителі Харкова з розумінням ставляться до російських обстрілів". У січні 2024 року він заявив, що у "Харкові багато людей, які чекають на Росію, а його "дістала українська мова".

На суді лікар-анестезіолог провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав його винним за ч. 2 ст. 436-2 КК України та засудили до 3 років обмеження волі з без конфіскації майна.

Вирок суду

Нагадаємо, 7 вересня армія РФ вчергове атакувала Харків. Зафіксували 2 ворожі удари.

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