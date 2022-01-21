Медикам в Україні підняли мінімалку, але їх переводять на пів ставки: чому і що робити

Медикам в Україні підняли мінімалку, але їх переводять на пів ставки: чому і що робити

У Раді пообіцяли "жорстку" відповідь на переведення медиків на пів ставки.

В Україні після підняття мінімалки для медиків деякі керівники комунальних установ почали переводити своїх працівників на пів ставки, пояснюючи це нібито відсутністю коштів. Утім, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що такі ініціативи будуть жорстко каратися.

Про це Радуцький написав у своєму Telegram.

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"Будемо жорстко реагувати на спроби переведення медиків на півставки! До Комітету і в особисті повідомлення моєї сторінки Facebook надходять сигнали про те, що деякі керівники медичних закладів намагаються примушувати співробітників переходити на 0,5 чи 0,75 ставки. Хоча фактично люди будуть продовжують виконувати той обсяг роботи, що й раніше", - написав він.

За його інформацією, медикам кажуть, що нібито заклад не має грошей, тому їм доведеться формально перейти на неповну зайнятість. МОЗ вже відреагував на такі випадки, наголосивши, на неприпустимості такої ситуації. У разі порушень медикам радять звертатись зі скаргами до регіональних управлінь Держпраці, працівники якої під час перевірки не розголошують особу заявника.

Також Радуцький запропонував медикам у таких випадках одразу звертатися до Комітету: "Надсилайте максимально докладну інформацію, щоб ми одразу розуміли ситуацію".

"Якщо перевірка підтвердить такий факт, то керівник закладу буде оштрафований на 65 тис грн за кожного працівника. На мою думку, відповідальність за такі дії має бути значно жорсткішою – аж до відсторонення від роботи. Адже шахрайство з зарплатами медиків – це злочин. У людей крадуть гроші, гарантовані державою", - написав Радуцький.

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я наголосив, що у разі порушень з боку керівництва медзакладу МОЗ будемо залучати до вирушення проблеми МВС, НСЗУ, очільників ОДА та вимагати оперативної реакції.

Нагадаємо, від 1 січня встановлений рівень мінімальної заробітної плати у державних та комунальних медичних закладах на рівні 20 тис грн для лікарів та 13,5 тис грн для середнього медичного персоналу.

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