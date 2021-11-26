Медикам заборгували рекордні 124 млн грн: "За майбутнє" звернулася до Кабміну

Регулярні затримки з виплатами призводять до масових звільнень, каже Ігор Палиця.

За даними Держстату, станом на жовтень заборгованість із виплати зарплат медикам склала рекордні 124 млн грн.

Депутатська група "Партія "За майбутнє" закликає Кабінет міністрів розібратися, чому виникла рекордна заборгованість перед працівниками галузі охорони здоров’я, та надати Верховній Раді пропозиції щодо її ліквідації.

Про це заявив народний депутат та лідер партії Ігор Палиця у фейсбуці.

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"Судячи зі статистики, третя хвиля коронавірусу в Україні йде на спад. Щира подяка медикам, які два місяці працювали фактично цілодобово, щоб урятувати якомога більше життів. І не тільки хворих на коронавірус, адже інші хвороби нікуди не зникли. Водночас хочу звернутися до уряду, Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України. Чому наші медики по два-три місяці не отримують грошей? За офіційними даними Держстату, від початку 2021 року заборгованість перед працівниками галузі охорони здоров’я зросла в 4 рази та в жовтні склала понад 124 млн грн", — заявив Ігор Палиця.

Він зазначив, що за інформацією профспілок, сума боргу, як мінімум, утричі більша.

"З приводу цієї проблеми медики з Волині звернулися до народної депутатки з нашої групи "Партія "За майбутнє" Ірини Констанкевич. За її словами, керівники лікарень просто не можуть зв’язатися з НСЗУ, щоб укласти нові договори або з’ясувати, коли надійдуть кошти в рамках уже укладених угод. Вона особисто записалася на прийом, щоб дізнатися, у чому проблема. Однак навіть народній депутатці не вдалося достукатися до НСЗУ", — додав Ігор Палиця.

За його словами, мізерний дохід та регулярні затримки з виплатами призводять до масових звільнень медпрацівників з роботи.

"Складні умови праці, мізерний дохід та регулярні затримки з виплатами призводять до масових звільнень. За даними Центру медстатистики, тільки за перший рік пандемії в Україні стало на 29 тисяч менше медпрацівників. Інформації за 2021 рік ще немає, але гадаю, що тенденція не змінилась. Держава повинна уклінно дякувати медикам, а не змушувати їх «затягувати пояси", — зазначив Ігор Палиця.