Медики боролися за життя понад місяць: немовля померло після ДТП в Тернополі

Понад місяць медики боролися за життя шестимісячної дівчинки, яка постраждала під час ДТП в Тернополі. Однак напередодні стало відомо, що дитина померла.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Нагадаємо, аварія трапилася 11 лютого на вулиці Підволочиське шосе. Водій автомобіля BMW зіткнувся із попутним транспортним засобом та втік. У результаті удару Renault викинуло на смугу зустрічного руху, де автівка врізалася в BMW. До лікарні потрапила водійка легковика, а її пасажир 1978 року народження від отриманих травм загинув.

Госпіталізували до лікарні й 5 пасажирів та кермувальника BMW. Серед травмованих було троє дітей з мамою. Мама померла у ніч проти 15 лютого, а її донька - 18 березня.

"Винуватця аварії оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та працівниками Управління патрульної поліції розшукали. Це – житель села Смиківці 1976 року народження. Він перебуває під вартою. Триває слідство", – додали у поліції.

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