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Медикиня з Азовсталі Мар'яна Мамонова взяла участь у фотосесії з новонародженою донькою та чоловіком (фото, відео)

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Медикиня з Азовсталі Мар'яна Мамонова взяла участь у фотосесії з новонародженою донькою та чоловіком (фото, відео)

У Мережі з’явились відео звільненої з полону Мар’яни Мамонової з родиною.

Звільнена з російського полону медикиня Мар'яна Мамонова, яка нещодавно стала мамою, взяла участь у фотосесії з донькою та чоловіком.  

У Мережі показали фото Мар'яни з донькою, яка народилася після того, як маму звільнили з полону Росії. 

Відповідний ролик опублікувала на своїй сторінці у Instagram фотограф Антоніна Матвійчук.

Фото: скриншот з відео / ©
Фото: скриншот з відео
Фото: скриншот з відео / ©
Фото: скриншот з відео
Фото: скриншот з відео / ©
Фото: скриншот з відео

Звільнення Мар'яни Мамонової з російського полону

Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. 

Медикиня-захисниця Маріуполя Мар'яна Мамонова перебувала у полоні вагітною. Після повернення до України, вранці 25 вересня, жінка народила дівчинку.

У день звільнення, коли в Мар'яни журналісти брали коментар, дівчина говорила, що найбільше боялася народити саме під час обміну. У полоні вона перебувала від початку квітня. 

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Дата публікації
Перегляди
163
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