МОЗ запустило гарячу лінію і перевірить лікарні щодо підвищення зарплат медикам

Ляшко запевнив, що медикам у кожному куточку країни підвищать зарплати.

МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки медичних установ України, які мають можливість підняти зарплату медикам, але заявляють про начебто свою неспроможність або переводять своїх працівників на пів ставки, сплачуючи "мінімалку". Інспекції перевірять кожен такий заклад, а у разі виявлення порушення, керівника медзакладу очікує покарання.

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Віктор Ляшко.

Ляшко вказав, що МОЗ детально моніторить ситуацію у кожному регіоні. А тому, за його словами, керівник закладу, який вирішить таким чином “зекономити” бюджет лікарні за рахунок звичайного лікаря чи медсестри, отримає покарання.

"Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, але медичний колектив працює за мінімалку - абсолютно неприпустима. Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Також перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати повний робочий день", - заявив Ляшко.

Водночас, він зауважив, що в Україні є непоодинокі лікарні, які ще до ухвалення постанови про підвищення зарплат медикам виплачували своїм працівникам від 20 до 30 тисяч гривень. За його даними, йдеться не про Київ, а про віддалені регіони, які забезпечують гідний рівень оплати праці співробітникам.

"Також зазначу, що Міністерство охорони здоров’я створило контактцентр, де за номером телефону: 0-800-60-20-21 можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати", - додав Ляшко.

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Натомість, очільник МОЗ звернув увагу, якщо заклад охорони здоров'я поки не в змозі виплатити своїм працівникам нову заробітну плату, він отримає фінансування за окремим пакетом від НСЗУ.

"Держава готова надати підтримку більшості закладів охорони здоров'я, які цього потребують. Медзаклади, які неспроможні виконати постанову Уряду щодо забезпечення ринкової заробітної плати медпрацівникам з об’єктивних причин, отримають фінансування за окремим пакетом від НСЗУ, який матиме чіткі цілі по кожній лікарні з визначенням місця лікарні в спроможній мережі. Цей пакет фінансування видаватиметься на пів року. Однак, хочу зазначити, що ми будемо верифікувати кожен такий медзаклад, який декларує, що потребує допомоги від держави, аби зрозуміти, куди були витрачені кошти і чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати медичним працівникам", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою встановив базову заробітну плату для медичних працівників на рівні 13 500 гривень для медичної сестри та 20 тисяч - для лікаря. Утім, це базовий рівень, і в кожному конкретному закладі керівники, відповідно до колективного договору, можуть і мають виплачувати вищі заробітні плати.

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