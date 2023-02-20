Медійний фронт: до річниці повномасштабного вторгнення ТСН готує фільм про роботу телеканалу 1+1

24 лютого о 19:30, у день річниці початку повномасштабної російської агресії, на телеканалі 1+1 Україна покажуть документальний фільм “Лютий день очима 1+1”, створений редакцією ТСН. У стрічці творці пригадають, як 1+1 пережив найстрашніший день в історії незалежної України і вистояв, хто першим проінформував українців про удари російської армії по території України та як працював канал у перші дні вторгнення.

“Лютий день очима 1+1” - це документальні історії про журналістів, ведучих телеканалу 1+1 та топ-менеджерів. Марічка Падалко та Єгор Гордєєв - перші телеведучі в нашій країні, які повідомили глядачам, що почалася повномасштабна війна. Марічка у передчутті неминучого вторгнення тільки-но відправила дітей на захід країни і після безсонної ночі першою із ведучих прибула на канал. Як ведучі, які оголосили країні про повномасштабну війну, добирали слова та чому саме їх промовляли.

Генеральний директор групи 1+1 media Ярослав Пахольчук та Генеральний продюсер телеканалу 1+1 Максим Кривицький пригадають, як за умов ракетних обстрілів стратегічних об’єктів столиці переносили наради у підземний паркінг центрального офісу телеканалу, який слугував і укриттям, і студією.

“Тримати інформаційний фронт - це в крові плюсівців. Ми - до останньої краплі крові патріоти, професіонали, нас об'єднують спільні цінності. Тому абсолютно усі одразу ж згуртувались навколо однієї цілі. Ціль називається - Перемога”, - говорить Ярослав Пахольчук.

Ведуча ток-шоу “Право на владу” Наталія Мосейчук, яка підхопила ефірну естафету того лютого дня, пригадає, як підсумовувала перший день великої війни.

24 лютого поміж робочими змінами медійники намагалися влаштувати евакуацію рідних. Глядачі почують історію подружжя журналістів ТСН Інни Боднар та Ігора Бондаренка, які вивезли двох синів подалі від небезпеки - до села Перемога Київської області. А через декілька днів їхнє село вже було окуповане військами агресора. Кореспондент ТСН Олександр Загородний розкаже, як із власного балкону знімав російсько-українську війну та атаку на Гостомель.

Соломія Вітвіцька, Святослав Гринчук, Наталія Островська, директор департаменту програмування та контенту 1+1 Андрій Коваль, директорка департаменту ранкового мовлення Юлія Жмакіна, шеф-редакторка ТСН Елла Білостоцька, журналістка ТСН Наталя Нагорна, Інна Лебеденко, Олександр Моторний та інші медійники поділяться своїми інсайтами, спогадами, висновками, архівними кадрами та розкажуть, із якими технологічними проблеми довелось стикнутись, як вдалось зберегти стійкість.

“У кожного українця є власна історія про 24 лютого 2022 року. І у ТСН та 1+1 є своя. Ми завжди були поруч із українцями у найбільш визначальні, трагічні або радісні моменти новітньої української історії. Так було і 24 лютого, так залишатиметься і надалі. Все заради єдиної мети - бути там, де ми потрібні людям та не дати ворогу прорвати інформаційний фронт”, - говорить директор департаменту новин Серій Попов.

Над створенням проєкту працює команда заступника директора департаменту з нових форматів Ольги Кашпор, авторка - Ірина Прокоф’єва.

Дивіться документальну стрічку “Лютий день очима 1+1” 24 лютого о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна.

Нагадаємо, для того, аби 1+1 Україна був у переліку каналів вашого телевізора/приймача (для налаштування прийому 1+1 Україна), необхідно провести процедуру повторного сканування телеканалів. Наводимо інструкцію, як це зробити: https://1plus1.ua/novyny/instrukcia-z-nalastuvanna-prijomu-telekanalu-11-ukraina-v-merezi-t2