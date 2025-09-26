"Медовий місяць" за 10 тисяч доларів: як жителька Одещини "визволяла" військових

На Одещині жінка організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців

Жителька Одеської області за гроші організовувала шлюби для військовослужбовців, аби ті мали підстави звільнитися зі служби та виїхати за кордон.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Жінка з інвалідністю II групи, що мешкає на Одещині, розробила схему, яка дозволяла чоловікам уникати військової служби. Вона декілька разів виходила заміж за військовослужбовців, які завдяки шлюбу з особою з інвалідністю отримували право на звільнення та виїзд за кордон.

Після того як чоловік перетинав кордон, жінка поверталася в Україну та подавала на розлучення.

Один з інспекторів прикордонної служби вирішив скористатися цією схемою та став третім чоловіком жінки. Він оформив догляд за дружиною, звільнився зі служби. Проте молодят затримали на пункті пропуску, коли вони намагалися покинути країну.

Як з’ясували правоохоронці, такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям 10 тисяч доларів США.

Подружжю повідомили про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби (частина 4 статті 409 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше на Одещині правоохоронці заблокували одразу чотири оборудки. Серед фігурантів — шестеро місцевих мешканців, які за гроші допомагали ухилянтам «зеленкою» тікати до Придністров’я.

А на Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців Чернівецького ТЦК, які підвозили призовників до кордону з ЄС, а потім підказували маршрут його незаконного перетину лісами.

