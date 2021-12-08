Медведчук б’є рекорди: НАЗК виявило у кума Путіна незадеклароване майно на 73 млн грн

Обман було виявлено під час перевірки декларації народного депутата за 2020 рік.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) виявили у декларації народного депутата Віктора Медведчука за 2020 рік незадекларовану нерухомість та автомобілі вартістю понад 73 млн гривень.

Про це повідомили у середу, 8 грудня, у пресслужбі НАЗК.

“Це рекордна сума неправдивих відомостей, яку НАЗК виявило під час повної перевірки декларацій посадовців у цьому році”, - підкреслили у повідомленні.

Зокрема, Медведчук не вказав у декларації, скільки коштує його нерухомість у Києві — земельна ділянка площею понад 6 гектарів, будинок та прилегла територія на 2,9 тисячі "квадратів". За інформацією НАЗК, вартість такої ділянки перевищує 29 мільйонів гривень, а будинковолодіння – сягає 16 мільйонів.

Крім цього, український політик та кум президента РФ Володимира Путіна не задекларував земельну ділянку в окупованому Криму, право на користування якою належить його дружині Оксані Марченко.

Також нардеп не вказав вартості чотирьох своїх автомобілів. За оцінкою НАЗК, вказані в декларації авто Медведчука коштують:

Mercedes-Benz Maybach S650 - 24 млн гривень;

Mercedes-Benz S500 4 Matic – 1,8 млн гривень;

Toyota Land Cruiser 200 – 1,1 млн гривень.

Renault Duster – 500 тисяч гривень.

Окрім того, Медведчук не задекларував вартість шести автомобілів, які належать його дружині.

Матеріали перевірки, яка виявила факти, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 366-2 КК України, передано до Офісу Генерального прокурора. Санкція статті передбачає штраф від 68 до 85 тисяч гривень, громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або обмеження волі до 2 років.

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“Закон, який за недостовірне декларування на значну суму передбачає більш суворе покарання – позбавлення волі на строк до 2 років, прийнятий лише в червні цього року. Тому застосовувати його можна буде лише щодо декларацій за 2021 рік, які посадовці подаватимуть наступного року”, - зауважили в НАЗК.

Нагадаємо, у травні 2021 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

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