Медведчук і Козак записали активи у будівельному бізнесі Києва на пенсіонерку – розслідування

Пенсіонерка зі Львова значиться бенефіціаркою низки фірм, які володіють дорогою землею і нерухомістю у Києві.

Оточення колишнього нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака записало частки у кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень на 62-річну пенсіонерку зі Львова Ольгу Куць.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Ольга Куць значиться бенефіціаркою низки фірм, які, в свою чергу, володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві.

До прикладу, жінка є кінцевою бенефіціаркою компанії "Істбуд", на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначення "для будівництва готельно-офісного будинку", орієнтовною вартістю у 160 мільйонів гривень. А також: фірми "Таун Ленд Компані" – замовниці будівництва житлового комплексу "Поетика" в Києві, та компанії "Промтек", у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці.

Журналістам вдалось зв’явзатися з жінкою, під час розмови вона визнала, що була і продовжує бути підставною особою.

Ольга Куць раніше працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних з родиною Тараса Козака. Жінка розповіла, що працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність, тобто є підставною особою. Вона сказала, що не отримувала і не отримує ніяких коштів з цих фірм і залюбки позбулася б цих активів. Жінка також додала, до неї ще не зверталися правоохоронці щодо цих активів.

Команда Bihus.Info вже підготувала низку заяв та звернень в силові органи щодо необхідності детальнішого розслідування і подальшого арешту активів, що можуть бути пов’язані з Медведчуком та Козаком.

Нагадаємо, в Україні заарештували майно дружини Медведчука Оксани Марченко загальною вартістю понад 5,6 млрд грн. Марченко підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Серед переліку арештованого майна, зокрема, – будинки у Криму та Києві, автівки та акції.

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