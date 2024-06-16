Медведчук закликає РФ окупувати Одесу, якщо Україна не погодиться на "мирний план" Путіна

Кум Путіна хоче, щоб Україна віддала РФ чотири області та Крим, а також погодилася на позаблоковий статус.

Ексголова партії “ОПЗЖ”, якого раніше затримала СБУ та який згодом був обмінений на українських військовополонених Віктор Медведчук, закликає до окупації Одеси та інших міст.

Про це пишуть російські так звані ЗМІ.

Як зазначається, Медведчук закликає окупувати Одесу та інші українські міста, якщо наша держава не погодиться на капітуляцію, яку пропонує РФ називаючи її “мирною пропозицією”. Кум Путіна хоче, щоб Україна віддала РФ чотири області та Крим, а також погодилася на позаблоковий статус.

“Дуже влучний вираз - "звільняти" ("Одесу та інші міста" - ред.). Інтереси безпеки Росії диктують необхідність подальших бойових дій з метою боротьби з неонацистським режимом для досягнення повної демілітаризації та денацифікації. При цьому добре видно, що інтереси режиму Зеленського та інтереси українського народу прямо протилежні. Українці хочуть миру, а Зеленський із західними ляльководами - війни, навіть ціною винищення українського народу. І цей народ потрібно від цієї злочинної нацистської влади звільняти”, - сказав Медведчук.

Нагадаємо, що Євросоюз запровадив санкції проти екснардепа України Віктора Медведчука та проти пропагандистського видання Voice of Europe.

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