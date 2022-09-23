Медведчук знайшовся: Ердоган розповів, де після обміну перебуває кум Путіна

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про місцеперебування Медведчука.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що кум Путіна Віктор Медведчук, якого обміняли на захисників Маріуполя, з Туреччини вирушив до РФ.

Про це турецький лідер заявив 23 вересня, пише "Анадолу".

За словами Ердогана, до списків осіб, які підлягали обміну, було включено ім'я особи, на видачі якої наполягав особисто президент РФ Володимир Путін. "Щодо однієї особи особливо наполягав президент Путін. Його ми вже відправили до Росії", – повідомив президент Туреччини.

Ймовірно, йдеться саме про кума очільника Кремля Віктора Медведчука.

Варто зазначити, що після обміну полоненими у російському інформаційному полі про Медведчука не було жодних новин. Ба більше, речник президента РФ Дмитро Пєсков взагалі заявляв, що "у Кремлі не знають, де зараз Медведчук, і не коментують його обмін".

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. Так, українські командири "Азовсталі", яких звільнили з російського полону - (Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко), будуть проживати в Туреччині у приватному будинку до закінчення війни.

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