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Медведєв так розпереживався за УПЦ МП, що згадав про суд Божий та пригрозив Зеленському

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Медведєв так розпереживався за УПЦ МП, що згадав про суд Божий та пригрозив Зеленському

Фото: Associated Press

Дмитро Медведєв написав чергову пропагандистську публікацію.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив українській владі судом Божим, а також процитував "Апокаліпсис" через ситуацією навколо Києво-Печерської лаври.    

Істеричний допис Медведєв опублікував у своєму Telegram.

"... впевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але перш за все перед Його судом. І отримають за все скоєне", - написав він.

У дописі прихвостень Путіна також процитував Одкровення Іоанна Богослова, також відоме як "Апокаліпсис".

"І схоплений був звір і з ним лжепророк, який виробляв чудеса перед ним, якими він звабив тих, хто прийняли накреслення звіра і поклоняються його зображенню: обидва живі кинуті в озеро вогняне, палаюче сіркою".

Нагадаємо, 1 квітня у Шевченківський суді столиці пройшло засідання щодо справи колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебідя – його відправили на два місяці під домашній арешт.

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Дата публікації
Перегляди
1030
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