Медична помилка у Боярці: новонародженій вкололи 20 доз вакцини замість однієї

У місті Боярка на Київщині медсестра вколола новонародженій дитині 20 доз вакцини замість однієї.

Про це йдеться у сюжеті «Єдині новини».

Замість однієї вакцини немовля отримало одразу дві і ще й одну у десятки разів більшій дозі. Відтоді вся родина змушена щомісяця відстежувати, чи не захворіла на туберкульоз, а немовля ще й приймає сильні ліки. І хоча лікарям довелося визнати факт помилки, притягти у суді до відповідальності медиків в Україні вдається дуже рідко.

«Дитина спить дуже неспокійно. В нас проблеми з животиком. По пів дня, і по пів ночі ми не спимо, вона кричить», — розповідає мама Людмила Скалозуб.

Серед причин, каже мама, ліки, які змушені приймати фактично з народження, — протитуберкульозні антибіотики.

Дитині, а також усій сім’ї роблять рентген, стежать, чи не виник туберкульоз.

Усе через помилку, яку зробила медсестра в пологовому. Вона ввела у кілька десятків разів більшу дозу вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) та ще й одночасно щепила дитя від гепатиту.

«БЦЖ на 20 доз розрахована, а вона ці 20 доз на одну дитину вколола», — каже мама.

Ніхто не міг спрогнозувати, як вплинуть на маленький організм змішані вакцини, а 20 доз могли спричинити туберкульоз.

Цей день Людмила згадує з жахом. Спершу каже, все йшло, як зазвичай.

«Прийшла медсестра, принесла мені згоду на гепатит, я підписала. А надвечір у палату прийшла делегація. Десь уже 18 година вечора була. Приходить ціла делегація до мене. Врачі і адміністрація лікарні цієї пологової, фтизіатра вони визвали, прийшли і розказують мені таку історію, що, на жаль, случилося непередбачуване. Вкололи моїй дитині змішані дві вакцини», — пригадує жінка.

Людмилу з малятком поклали в обласну дитячу лікарню. За тиждень, оговтавшись, мама почала писати скарги.

Медсестра, яка припустилася серйозної помилки, звільнилася за власним бажанням. Згодом з посади прибрали і головного лікаря пологового. Хоча до інших медиків лікарні у Людмили претензій не було. І це, на її думку, несправедливо, адже медсестра має не просто звільнитися, а понести відповідальність за скоєне.

Адвокатка Людмили каже, медики порушили вимоги одразу кількох нормативних актів.

«За результатами проведеного у лікарні службового розслідування було встановлено факт порушення правил проведення профілактичних щеплень з боку медичної сестри Заєць О.М. За наслідками розслідування було прийнято рішення про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та про притягнення до трудової відповідальності з лікарнею», — йшлося у відповіді лікарні.

