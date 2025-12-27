Медики врятували 4-річну дівчинку після удару дроном

Лікарі врятували 4-річну Олександру / © НДСЛ "Охматдит"

Будинок на Сумщині, в якому жила сім’я 4-річної Олександри, влучив російський дрон, коли всі зібралися за столом для вечері. Дівчинку та її матір витягли з-під завалів, дитину довелося відразу доставити до реанімації обласної лікарні.

Як повідомили в НДСЛ «Охматдит», куди згодом перевели Олександру, лікування від численних опіків тривало півтора місяця.

«Ми спокійно вечеряли, і раптом — гучний вибух. Далі все наче в тумані: я памʼятаю, як нас витягали з-під завалів, і серед того хаосу я шукала свою донечку», — згадує мама 4-річної Олександри.

В реанімаційному відділенні обласної лікарні дівчинка провела майже тиждень, поки не стабілізувалися життєво важливі показники.

В НДСЛ «Охматдит» в дитини діагностували численні глибокі опіки обличчя, спини, правої руки та плеча. До лікування долучили мультидисциплінарну команду: фахівців відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії, анестезіологів та психологів.

«Лікування проходило поетапно. Спочатку хірурги видалили ушкоджені тканини, які не підлягали відновленню. Щоб захистити рани та підготувати їх до операції, тимчасово використали спеціальне штучне покриття. Коли з’явилися здорові грануляційні тканини і рани стали готовими до закриття, виконали пересадку розщеплених шкірних автотрансплантатів зі стегна, щоб закрити дефекти та забезпечити загоєння», — пояснює Валерій Бовкун, завідувач відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії Охматдиту.

Анестезіологи провели ретельну підготовку до оперативного втручання, оцінили стан дихання та серцево-судинної системи, здійснювали контроль гемодинаміки й лабораторних показників, проводили інфузійну терапію та наркоз.

У ранньому та післяопераційному періодах фахівці здійснювали постійний нагляд за пацієнткою і забезпечували знеболення на подальших етапах лікування.

Дівчинка була під постійним наглядом медичних фахівців, які робили перевʼязки та доглядали за пошкодженими ділянками шкіри. Вже через 10 днів було знято шви.

Лікарі відзначають, що лікування Олександри пройшло успішно: рани загоювалися вчасно, без затримок та без ознак інфекційних ускладнень чи розвитку антибіотикорезистентної мікрофлори.

Після атаки Олександра майже не спала, часто прокидалася, інколи від різкого здригання тіла. Тому паралельно з фізичним лікуванням з дівчинкою працювала психологиня.

В «Охматдиті» дівчинка також відвідувала майстер-класи з ліплення та малювання. Це допомогло переключити увагу, зняти напруження та швидше відновлюватися через творчість.

Через півтора місяця лікування Олександру виписали додому.

