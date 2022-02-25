Медзаклади Одеси позначили червоними хрестами на випадок авіаудару

Будівлі позначили, аби уникнути обстрілів.

Дахи лікарень в Одесі позначили червоними хрестами на випадок авіаудару.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради у Telegram.

Встановлено знак "червоний хрест на білому тлі".

"Цей відмітний знак - міжнародний символ, який говорить про те, що в цьому будинку хворі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Це міжнародно визнаний символ нейтральної допомоги та захисту поранених і хворих під час збройного конфлікту.

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