Медзаклади Рівного отримали автомобілі швидкої допомоги від Європи (фото)

Лікарні Рівного отримали шість карет швидкої медичної допомоги.

Німеччина та Італія передали медичним закладам Рівного шість автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

"Шість карет швидкої медичної допомоги поїхали в медзаклади Рівного. Зокрема, швидкі отримали Рівненська міська лікарня, Квасилівський пункт екстреної медичної допомоги, обласний протипухлинний центр, ще одна поїде у ЗСУ. Дві карети залишаться в Рівненській екстренці", - написав він.

Він зазначив, що автомобілі, як гуманітарну допомогу передали благодійні організації. Швидкі хоч не нові, але в дуже хорошому стані і повністю укомплектовані необхідним обладнанням.

Нагадаємо, Київ отримав два автомобілі швидкої допомоги від Брюсселя.

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