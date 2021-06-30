Meest подарував львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги нове обладнання на суму понад 8,5 млн грн

Зокрема, заклад отримав систему для виконання аритмологічних операцій.

У вівторок 29 червня 2021 року президент міжнародної поштово-логістичної компанії Meest Ростислав Кісіль вручив лікарям Клінічній лікарі швидкої медичної допомоги у Львові нову комплексну систему для виконання аритмологічних операцій виробництва компанії Boston Scientific (USA). У церемонії передачі медичного обладнання взяв участь міський голова Львова Андрій Садовий.

Ростислав Кісіль наголосив, що для нього і компанії Meest допомога львівським медикам стала пріоритетним напрямком соціальної активності від початку пандемії.

"У наших лікарів золоті руки і значний досвід. Однак українська медицина потребує значних капіталовкладень в сучасне медичне обладнання і препарати. Meest активно розвиває соціальне партнерство з медиками лікарні швидкої медичної допомоги, купує для лікарні високотехнологічне медичне обладнання, яке допомагає лікарям рятувати пацієнтів сучасними методами", - розповів Ростислав Кісіль.

Міський голова Львова Андрій Садовий відзначив важливість партнерської допомоги бізнесу медичним закладам Львова, які знаходяться на етапі реформування.

"Медичне обладнання, яке отримала сьогодні лікарня швидкої допомоги, входить у пакет соціальної допомоги, яку задекларувала компанія Meest для громади Львова цього року. Обладнання компанія придбала на прохання лікарів. Сподіваюсь, що ця партнерська співпраця дозволить нашим лікарям досягнути амбітних цілей, визначених Стратегією розвитку медицини у Львові, отож львівська медицина спільними зусиллями стане найкращою за якістю медичних послуг в Україні", - прокоментував мер міста Андрій Садовий.

Головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук подякував Ростиславу Кісілю за співпрацю, а також розповів, що комплексна система для виконання аритмологічних операцій дозволить лікарні здійснити прорив в лікуванні серцевих аритмій новими методами.

"Аритмологія – один з найбільш складних відділів клінічної кардіології. Застосування комплексної системи для виконання аритмологічних операцій дозволить нашим лікарям робити складні операції, вживляти пацієнтам різноманітні імплантати, які нормалізують роботу серця і дарують їм шанс на повноцінне життя. Для нашої лікарні це важливий напрямок розвитку", - переконаний Олег Самчук.

Комплексна система для виконання аритмологічних операцій включає: реєстратор електрофізіологічний LABSYSTEM PROTM з можливістю реєстрації до 160 каналів внутрішньосерцевих потенціалів, систему для кріоабляції серця POLARx та три набори для виконання PVI-процедур (Pulmonary Vein Isolation - Ізоляції Легеневих Вен). Загальна вартість обладнання складає 8 400 000 грн.

Нагадаємо, Ростислав Кісіль та компанія Meest одними з перших допомогли Львову в боротьбі з пандемією коронавірусу. Минуло року Ростислав Кісіль виділив 20 млн грн на закупівлю медикаментів та медичного обладнання для українських лікарень. Компанія Meest доставив до Львова перші партії ПРЛ-тести, пізніше допомогла предметами захисту та ліками, кисневими концентратами та медичним обладнанням. У 2021 році Ростислав Кісіль профінансував закупку і доставку до лікарні швидкої медичної допомоги сучасного хірургічного робота Да Вінчі. Також Meest цього року виділила громаді Львова 300 тисяч доларів на реалізацію соціальних проєктів.

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