Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

«MEGAКАВА донатить на ”крила”» – спільний проєкт мережі WOG та фонду Андрія Хливнюка Новини компаній

Дата публікації
Перегляди
129
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
«MEGAКАВА донатить на ”крила”» – спільний проєкт мережі WOG та фонду Андрія Хливнюка

Мережа АЗК WOG та фонд Андрія Хливнюка започаткували спільний проєкт зі збору коштів на українські ударні безпілотники PUNISHER.

До проєкту може долучитися будь-хто з мільйонів українців – достатньо в період із 6 березня до 14 травня купити напої в мегастаканчику на будь-якій заправці WOG або задонатити безпосередньо на фонд Андрія Хливнюка.

5 гривень з кожного напою в мегагорнятках мережа АЗК WOG перерахує з власного прибутку на закупівлю БПЛА, призначених для виконання завдань різної складності – від розвідки до ударів по ворогу.

Підрозділ, у якому служить вокаліст гурту Бумбокс та рядовий патрульної поліції Андрій Хливнюк, успішно використовує безпілотники PUNISHER протягом року, показує гарні результати і, як каже сам Андрій: «Більше крил на фронті - менше втрат».

«Сьогодні кожен причетний до боротьби за свободу України: той, хто відкриває свій магазин, щоб увечері задонатити на ЗСУ, хто дбайливо засипає зерна в кавомашину, хто дорогою на роботу заїжджає посмакувати мегакаву на WOG, хто відкриває банківський застосунок, щоб переказати кошти на закупівлю безпілотників. Прагнення зробити все для Перемоги об'єднує українців у всіх куточках країни», – зазначив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
129
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація