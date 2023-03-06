«MEGAКАВА донатить на ”крила”» – спільний проєкт мережі WOG та фонду Андрія Хливнюка

До проєкту може долучитися будь-хто з мільйонів українців – достатньо в період із 6 березня до 14 травня купити напої в мегастаканчику на будь-якій заправці WOG або задонатити безпосередньо на фонд Андрія Хливнюка.

5 гривень з кожного напою в мегагорнятках мережа АЗК WOG перерахує з власного прибутку на закупівлю БПЛА, призначених для виконання завдань різної складності – від розвідки до ударів по ворогу.

Підрозділ, у якому служить вокаліст гурту Бумбокс та рядовий патрульної поліції Андрій Хливнюк, успішно використовує безпілотники PUNISHER протягом року, показує гарні результати і, як каже сам Андрій: «Більше крил на фронті - менше втрат».

«Сьогодні кожен причетний до боротьби за свободу України: той, хто відкриває свій магазин, щоб увечері задонатити на ЗСУ, хто дбайливо засипає зерна в кавомашину, хто дорогою на роботу заїжджає посмакувати мегакаву на WOG, хто відкриває банківський застосунок, щоб переказати кошти на закупівлю безпілотників. Прагнення зробити все для Перемоги об'єднує українців у всіх куточках країни», – зазначив Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.