Механіки, водії та стрільці: які військові спеціальності насамперед потрібні на передовій - перелік

В армії є велика кількість вакансій, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом.

У нових мобілізованих військовослужбовцях мають потребу в першу чергу частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець.

Як зазначається, на передовій в частинах, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, потрібні водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори безпілотників і медики.

"Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову медичну освіту, могла в армію зайти саме на посаду, що передбачає медичну допомогу", – зазначив Олексій Бежевець.

Він також додав, що в армії є велика кількість вакансій, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади. Загально, у центрах рекрутингу наразі понад 2000 вакансій. Ще 10 000 різних вакансій розміщені онлайн безпосередньо військовими частинами.

"Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людиною те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", – наголосив уповноважений Міноборони з рекрутингу.

Нагадаємо, що в Україні громадяни на блокпостах реагують на працівників ТЦК, які виписують повістки, по різному. Інколи доходить до агресивних дій та втечі. Проте військові реагують на такі ситуації відповідно до інструкцій.

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