Механізм розбронювання: з окремих медиків знімуть "бронь" та мобілізують – що відомо

Розбронювання медпрацівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко разом з заступником міністра оборони Сергієм Мельником та командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком обговорили механізм розбронювання медиків для потреб ЗСУ.

Про це передає пресслужба МОЗ.

У відомстві нагадали, що нещодавно уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності.

Проте Сили оборони мають потребу у медиках. Вони можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів через механізм розбронювання. Зняття "броні" стосуватиметься окремих медичних працівників, в яких наразі є потреба.

Також читайте Примусова мобілізація жінок: чи розглядає Рада цей варіант

За словами Ляшка, рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю.

"Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", – наголосив міністр.

Як відбуватиметься розбронювання

Розбронювання медпрацівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках.

щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Далі Міністерство охорони здоров’я у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників.

Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів через портал "Дія" , відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

здійснюватимуть , відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до ЗСУ чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби.

При мобілізації медправцівники укладатимуть контракти строком на 1 рік.

Нагадаємо, восени та у грудні 2024-го в Україні спалахнув скандал через переведення військових медиків у піхоту. Народна депутатка Анна Скороход підтвердила інформацію про те, що військових медиків переводили у штурмовики на фронт.

Після цього Володимир Зеленський підписав указ, де йдеться про заборону призначати медиків на військові посади, не повʼязані з медичною службою.

Проте наприкінці січня, попри указ президента Зеленського про заборону переведення медиків на бойові посади, в Україні знову спалахнув скандал через "опіхочування" медпрацівників, що служать у війську.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.