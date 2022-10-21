"Механізм "заробітку" досить простий": експерт розповів, як контрабандисти обікрали держбюджет на десятки мільярдів гривень

Поки вся Україна згуртувалася для відбиття російської навали на передовій та волонтерському фронті, контрабандисти обкрадають державу за допомогою митних схем.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що під час війни в Україні контрабандисти завдяки митним схемам обікрали держбюджет на десятки мільярдів гривень.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

"Механізм "заробітку" досить простий: ідеться про контрабанду підакцизних продуктів і товарів широкого вжитку через столичні аеропорти – зокрема, під виглядом поштових перевезень. Аби обійти заповнення митних декларацій та уникнути сплати податків, поштовий оператор оцінює "посилки", оформлені на підставних фізичних осіб, вартістю до 100 євро. В подальшому ці товари потрапляють до точок роздрібної торгівлі й продаються за "кеш", – говорить Снєгирьов.

За словами експерта, за допомогою цієї схеми щомісяця з державного бюджету зловмисники "вимивають" десятки мільйонів гривень.

Нещодавно стало відомо, що правоохоронці провели слідчі дії на території митного поста "Бориспіль" Київської митниці. Під час обшуків детективи вилучили декілька тонн товарів, які так званий "поштовий перевізник" намагався провезти на територію України в обхід сплати митних платежів і зборів.

Як встановило слідство, лише у липні 2022 року цей оператор імпортував до України понад 150 тонн високоліквідної продукції (передусім – техніки та брендового одягу), нагрівши державу на понад 30 млн грн податку. В рамках проведення слідчих дій на центральних сортувальних станціях операторів поштового зв’язку та в підрозділах Київської митниці було вилучено понад 30 тонн контрабандних товарів.

За офіційною інформацією, 2022 року зареєстровано 321 кримінальне провадження щодо злочинів у митній сфері. За результатами досудових розслідувань вже оголошено про підозру 75 особам, а до суду скеровано 69 обвинувальних актів. У цих справах встановлено завдавання держбюджетові України шкоди на суму понад 170 млн грн.

"І це – лише один з імовірних каналів. За інформацією з відкритих джерел, загальні збитки для держави від злочинів на митниці сягають десятків мільярдів гривень", – говорить Снєгирьов.

Він також розповів, що днями на Одеській митниці викрили схему приховування товарів від розмитнення. Вже нараховано збитків на 47 млн грн.

В межах розгалужених комплексних заходів працівники Державного бюро розслідувань виявили на Одеській митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких нібито сплив. За даними бюро, посадовці митниці не вжили своєчасно жодних заходів щодо передавання виявленого товару уповноваженим органам для його реалізації та направлення коштів у дохід держави чи на потреби ЗСУ.

"Під час обшуків на території контейнерних терміналів слідчі ДБР знайшли елітні автомобілі, техніку, алкоголь, а також продукти харчування тривалого зберігання", – йдеться в заяві правоохоронців.

За оцінками спеціалістів, йдеться про чергову схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів.

Експерт зауважив, що все це відбувається на тлі воєнного стану й спричинених російською агресією кризових явищ в економіці країни.

"Тобто поки чесний бізнес намагається бодай якось виживати і ще й донатити на ЗСУ та допомагати громадам, безсовісні ділки витягають зі знекровленого війною бюджету держави сотні мільйонів гривень до власних кишень", – каже він.

Снєгирьов заявив, що від схем контрабандистів насамперед страждають найменш захищені верстви населення.

"Митні збори – це одне з ключових джерел наповнення бюджету для виплати пенсій, соціальної допомоги, заробітної платні тощо. Відтак жертвами контрабандистів стають у першу чергу найбільш соціально вразливі й незахищені верстви українців. У тому числі внутрішньо переміщені особи та пенсіонери й бюджетники на тимчасово окупованих територіях, чиє становище і так є скрутним", – підкреслив експерт.

Він вважає, що такі зловживання на митниці у скрутний для країни час можна розглядати як військовий злочин, який не має виправдання. Ба більше, такі дії несуть пряму загрозу національній безпеці нашої держави.

"Зловживання в митній сфері не лише знекровлюють економіку держави, а й послаблюють обороноздатність України. Крім того, здебільшого такі оборудки стають можливими за участі так званої "п’ятої колони" – посадовців державних структур", – говорить він.

Снєгирьов розповів, як протистояти цьому беззаконню.

"Посилення контролю з боку правоохоронних органів і громадськості за діяльністю регіональних митниць і прикордонних постів, моніторинг діяльності поштових операторів і перевізників та всебічна протидія порушенням митного законодавства є критичним і нагальним питанням нацбезпеки України", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Київської митниці перекрили можливість ввезення до України російських товарів на мільйони гривень.