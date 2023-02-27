Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Механізована бригада ЗСУ отримала ще два авто від Favbet Foundation

Дата публікації
Перегляди
78
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Механізована бригада ЗСУ отримала ще два авто від Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним Силам України укомплектований медичний автомобіль Opel Vivaro та позашляховик Mazda 2500 TD.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Транспорт надійшов у розпорядження 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка виконує бойові завдання на сході України.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом фонд разом із компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 70 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн лише в якості ліцензійних платежів, без врахування різноманітних податків від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
78
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація