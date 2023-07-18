Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Механізована бригада ЗСУ отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння Favbet Foundation

Дата публікації
Перегляди
118
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Механізована бригада ЗСУ отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння Favbet Foundation

110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка отримала три тепловізійні монокуляри за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомили представники фонду.

"За допомогою цих приладів полегшується виявлення і знищення ворога в нічний час, що наближає нас всіх разом до перемоги", – зазначив військовослужбовець 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали 135 авто і більш ніж 80 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони склала понад 80 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Дата публікації
Перегляди
118
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація