Меланія Трамп розповіла, скільки людей вдалося евакуювати з Олешок

Олешки / © Associated Press

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Під час гуманітарної місії з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині евакуювали майже 800 цивільних.

Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп у соцмережі X.

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За її словами, під час припинення вогню вдалося не лише вивезти людей, а й доставити до регіону необхідну гуманітарну допомогу. Меланія Трамп назвала місію успішною.

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Перша леді США також привітала Україну та Росію зі співпрацею під час операції та висловила сподівання, що домовленості щодо Олешок допоможуть досягти тривалого миру.

Гуманітарне перемир’я тривало від 27 жовтня до 1 листопада 2026 року. Його запровадили для доставки допомоги мешканцям окупованого міста та евакуації цивільних.

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