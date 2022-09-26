Мелітопольському гауляйтеру доручено сформувати "добровольчий батальйон" з 3 тис. чоловіків - Федоров

Забирати чоловіків до армії можуть і на тимчасово окупованих українських територіях Херсонщини і Запоріжжя після проведених там "референдумів" про приєднання до Росії. Ба більше - там вже планують формувати "добровольчий батальйон".

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, місцевому гауляйтеру доручено до 10 жовтня сформувати "добровольчий батальйон", який складався б з трьох тисяч мобілізованих з Мелітополя чоловіків. Колаборанти відкрили центр з комплектації батальйону. Його очолив псевдодиректор музею, який викрав скіфське золото.

"Ми усвідомлюємо, що це буде не добровольчий батальйон, а це будуть мобілізовані люди, яких будуть навмисне змушувати воювати проти українського народу", - каже міський голова.

Від 1 жовтня для виїзду з тимчасово окупованих територій потрібно буде отримувати спеціальну перепустку. "Якийсь там алгоритм. Майже неможливий", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Читайте також: