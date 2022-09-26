Мелітопольському гауляйтеру доручено сформувати "добровольчий батальйон" з 3 тис. чоловіків - Федоров

Російський президент-диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в РФ часткову мобілізацію.
Забирати чоловіків до армії можуть і на тимчасово окупованих українських територіях Херсонщини і Запоріжжя після проведених там "референдумів" про приєднання до Росії. Ба більше - там вже планують формувати "добровольчий батальйон".
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, місцевому гауляйтеру доручено до 10 жовтня сформувати "добровольчий батальйон", який складався б з трьох тисяч мобілізованих з Мелітополя чоловіків. Колаборанти відкрили центр з комплектації батальйону. Його очолив псевдодиректор музею, який викрав скіфське золото.
"Ми усвідомлюємо, що це буде не добровольчий батальйон, а це будуть мобілізовані люди, яких будуть навмисне змушувати воювати проти українського народу", - каже міський голова.
Від 1 жовтня для виїзду з тимчасово окупованих територій потрібно буде отримувати спеціальну перепустку. "Якийсь там алгоритм. Майже неможливий", - наголосив Федоров.
Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.
Читайте також:
- "Це не наші, в них акцент": мер Мелітополя розповів, хто підтримує псевдореферендум
- Тотальне фіаско: експерт розповів чим може обернутися для окупантів мобілізація на Херсонщині і Запоріжжі
- Операція "могилізація": в Рязані мобілізований з криками "не хочу на війну" намагався себе спалити (відео)