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Мелоні жорстко висловилася на адресу політиків, які пропонують Україні "худий мир"

Мелоні жорстко висловилася на адресу політиків, які пропонують Україні "худий мир"

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Вона зазначила, що потрібно знайти підхід, який дозволить Україні впевнено дивитися в майбутнє.

Італія вважає лицемірством заяви деяких політиків про "мир", маючи на увазі капітуляцію України, тому не поділятиме такого підходу.

Про це заявила Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на пресконференції в Києві, інформують Факти ICTV.

"Ми продовжуємо надавати безпекову підтримку Україні, тому що я завжди вважала справедливим право її народу захищати себе. Це обов’язково передбачає і військову підтримку. Тому що плутати таке широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як дехто робить, це лицемірний підхід, який ми ніколи не поділятимемо", - сказала Мелоні.

Вона зазначила, що потрібно знайти підхід, який дозволить Україні впевнено дивитися в майбутнє. Мелоні зазначила, що має на увазі співпрацю в галузі промисловості, економічній сфері, критичній та енергетичній інфраструктурі та надання гуманітарної підтримки.

Крім того, вона зазначила, що підписанням безпекової угоди Італія підтверджує, що буде й надалі допомагати Україні відстоювати свободу та незалежність.

"Ми також готові відігравати провідну роль у відбудові України. Ми робитимемо це під час головування у Групі семи, а також коли прийматимемо Конференцію з відбудови України у 2025 році. Тому що говорити про відбудову — означає робити ставку на перемогу України і на її мирне, вільне, європейське майбутнє", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 лютого президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна підписала ще одну безпекову угоду з Канадою.

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