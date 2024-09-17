Меми, підробка документів і робота на розкол українців: як працює агенція Кремля із дезінформації

Журналісти викрили агенцію-підрядника Кремля із дезінформації, що дискредитує Україну і працює на розкол українського суспільства.

Російська компанія "Агенція соціального дизайну" (АСД) просуває інтереси Росії і активно поширює дезінформацію для дискредитації України, ворожі фейки та ІПСО.

Про це повідомляють проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода", а також розслідування Sueddeutsche Zeitung та телеканалів NDR і WDR.

Російська "Агенція соціального дизайну" називає себе організацією, що забезпечує замовнику повний медійний супровід. Натомість аналітики АСД досліджують інформаційне поле України, виявляють чутливі для суспільства теми та використовують їх для розколу українців.

Агенцією керує російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе. Наразі Гамбашидзе вважається одним із найактивніших інформаційних солдатів Москви.

Гамбашидзе не веде війну на полі бою, а веде битву за уми. Його вважають своєрідним спадкоємцем "фабрик тролів" Євгена Пригожина, вбитого у 2023 році. "Фабрика тролів" відповідала за численні дезінформаційні кампанії проти Заходу.

На думку американських правоохоронців, куратором діяльності АСД є Сергій Кірієнко, перший заступник керівника адміністрації російського диктатора Путіна.

Також розслідувачам вдалося з'ясувати, що у АСД працює співробітниця адміністрації Путіна – Софія Захарова.

Як пишуть "Схеми", команда Гамбашидзе працює за трьома напрямами.

Перший – моніторинг: група з 24-х співробітників щоденно аналізує проросійські та антиросійські статті й дописи понад 1000 лідерів думок шістьма мовами та укладає довідки про потенційні інфоприводи.

Другий – аналітика: спеціалісти агенції вивчають цільову аудиторію та формують так звані "темники" для виконавців.

Третій – креатив: автори пишуть статті з урахуванням журналістської стилістики, притаманної окремо вибраній країні, а ілюстратори створюють до них карикатури (меми).

Від січня по квітень 2024 року, команда Гамбашидзе виробила 39,899 одиниці контенту, згідно з документом з витоку даних. Серед них – пости (31,059), відеоролики и видеомеми (4,641), статті лонгріди и шортріди (1,455), меми и графіки (2,516), фейки (238).

Крім того АСД розповсюджує підробки офіційних документів, як, наприклад, пресрелізи офіційних органів різних країн. Зокрема, українських урядових документів.

Підробка українських урядових документів

Серед іншого журналісти виявили процес створення фейку з документом нібито українського Міністерства оборони: розпорядження до голів підрозділів та відомств ЗСУ не підтверджувати "інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту" Іл-76, що розбився у Бєлгородській області Росії у січні 2024 року. Мета цього фейку, згідно з супровідними документами, – звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу.

У "реєстрі фейків" є й підробка наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про нібито прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради. Мета цього фейку – "дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ".

Робота на розкол українського суспільства

Російські аналітики АСД ретельно досліджують інформаційне поле України, виявляють чутливі теми для українців та використовують їх для поляризації суспільства.

Серед таких тем, наприклад, мобілізація, втрати на полі бою, обмеження свободи слова під час воєнного стану, зниження військової допомоги, корупція та контрнаступ.

Також АСД постійн провокує українців на сварки, нагадуючи про непрості відносини між українськими політиками. Наприклад, чинного президента Володимира Зеленського з його попередником Петром Порошенком, чинним мером Києва Віталієм Кличком, а також колишнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.

Проте росіян "видає" незнання української мови та контексту: дуже часто українські користувачі самі викривають російський слід таких "вкидів" через граматичні та логічні помилки.

Не обійшлося без Медведчука

За інформацією "Схем", політтехнологи Гамбашидзе за запуском і розкруткою проєкту "кума Путіна" Віктора Медведчука – "Другая Украина".

Також читайте В Україні відреагували на абсурдний лист Медведчука до Трампа

У злитому до Мережі документі Медведчука пропонують позиціонувати як "послідовного борця за мирне майбутнє України", який "розповідає про переваги початку мирного діалогу як про альтернативу можливої ядерної війни".

Раніше ми писали, які дезінформаційні наративи поширює ворог на тлі масованих ракетних ударів.

Читайте також:

Новини ТСН 19:30 16 вересня. РФ збільшує армію, пожежі в Україні, повінь в Європі, прогноз погоди

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.