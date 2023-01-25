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Меми про леопардів заполонили Мережу через вагання Німеччини щодо танків Leopard: фото

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Меми про леопардів заполонили Мережу через вагання Німеччини щодо танків Leopard: фото

Фото: Фото з соціальних мереж

Українці іронізують над очільником Німеччини та одягають у леопардове.

Поки Німеччина - у ваганнях щодо постачання Україні танків Leopard, в Інтернеті з'явилося чимало іронічних картинок.

Також українки та українці одягають леопардове або викладають до Мережі архівні фото з модним колись принтом "під леопард", натякають, що, мовляв, "леопарди знову у моді". 

"Леопард, так леопард", - пишуть користувачі соціальних мереж та додають до дописів хештег #FreeTheLeopards

У леопардове "одягнули" навіть відомого українського поета Тараса Шевченка. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Зауважимо, що США наразі не підтверджують інформацію те, що Німеччина погодилася відправити Україні танки Leopard

Хоча 23 січня ввечері з'явилася інформація про те, що Німеччина погодилася відправити Україні танки Leopard. Про це повідомило німецьке видання Spiegel. Але офіційної інформації наразі немає. 

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Дата публікації
Перегляди
5864
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