Київський національний університет культури та мистецтв (КНУКіМ) опинився в епіцентрі скандалу, але цього разу — кримінального. Правоохоронці викрили багатомільйонну схему розтрати бюджетних коштів, до якої, за даними слідства, причетний багаторічний ректор закладу Михайло Поплавський.

ТСН.ua зібрав головні подробиці скандалу та як відреагувала Мережа.

За повідомленням Офісу генпрокурора та джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, службові особи університету у змові з посадовцями Міністерства освіти і науки організували масштабну схему. Суть афери полягала у фіктивному завищенні кількості студентів та викладачів для отримання додаткового фінансування з держбюджету.

Загалом у межах програми було спрямовано близько 760 мільйонів гривень. Частину цих коштів, за версією слідства, виводили в готівку.

«До офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування», — наголосили в Офісі генпрокурора.

Також перевіряється інформація, що до звітності включали осіб із приватного закладу Поплавського, які фактично не мали права на бюджетне фінансування.

Брендові капці та обшуки: як «юний орел» зустрів СБУ

Під час досудового розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків. Один із візитів до Михайла Поплавського став справжнім хітом соцмереж. Як повідомляє Oboz.ua, 76-річний артист зустрів силовиків у домашньому взутті від преміум-бренду Tommy Hilfiger. Вартість пухнастих бежевих капців становить близько 4500 гривень.

Джерела ТСН.ua зазначають, що епатажного ректора наразі не затримано, проте в його помешканні вилучили техніку та печатки.

«Колишній ректор Михайло Поплавський є серед фігурантів справи. За останній час він помітно постарів. Йдеться про проведення обшуку, його не затримали», — повідомило ТСН.ua джерело у правоохоронних органах.

Мережа вибухнула: Поплавський став новим мемом

Проте поєднання серйозних звинувачень у розкраданні сотень мільйонів та гламурного домашнього вигляду ректора викликало шквал іронії в Інтернеті.

Що відомо про Михайла Поплавського

Михайло Поплавський народився у селі на Кіровоградщині. Закінчив ПТУ в Горлівці, працював машиністом електровоза в шахті.

Після служби в армії та роботи директором будинку культури села Великі Трояни Кіровоградської області 25-річний Поплавський 1975 року став студентом першого курсу Київського державного інституту культури, який закінчив з відзнакою.

А 1993 року вже очолив маловідомий тоді заклад, який випускав бібліотекарів та директорів сільських будинків культури, ставши наймолодшим ректором в Україні.

Розбудовуючи університет, Поплавський шокував український шоубізнес, запустивши піар-проєкт «Співочий ректор як технологія» щодо розкрутки Київського університету культури, коли вперше вийшов на сцену з піснею «Юний орел».

2006-2010 років Поплавський дав низку концертів, що називалися «прощальними», в різних містах України, що не завадило, однак, продовжити Поплавському виступати й надалі. Пізніше Поплавський публічно оголошував про «завершення» співочої кар’єри 2013-го та 2019 року.