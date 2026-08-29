«Мене або знайдуть вбитим, або підкинуть наркоту»: після скандалу Ширшин вийшов з новою заявою

Ширшин зробив нову заяву після інциденту з невідомою речовиною / © Радіо Свобода

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Колишній комбат 47-ї ОМБр «Маґура», а нині офіцер управління 16-го армійського корпусу Олександр Ширшин після інциденту з виявленням невідомих речовин у його автомобілі заявив, що ніколи не вживав і не збував наркотиків. Військовий також розповів про події, які, за його словами, передували перевірці його авто в Харкові.

Про це Ширшин написав у Facebook.

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Військовий подякував усім, хто після інциденту запропонував йому допомогу та підтримку. Він заявив, що ніколи не вживав наркотичних або інших заборонених речовин і не займався їхнім поширенням чи збутом.

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«Можу заявити, що ніколи в житті я не вживав і тим більше не займався збутом, поширенням наркотичних або заборонених речовин», — заявив військовий.

За його словами, він не очікував, що йому доведеться захищатися та доводити свою невинуватість у країні, яку він став захищати. Ширшин також анонсував кілька дописів, у яких планує докладніше викласти свою версію подій.

Ширшин розповів про проникнення до його житла та стеження

За твердженням Ширшина, в березні невідомі незаконно проникли до його житла, виламавши двері. При цьому з будинку нібито нічого не зникло, хоча на видному місці перебували цінні речі.

Ширшин заявив, що звернувся до Національної поліції, однак йому відмовили у відкритті провадження. Після цього, за його словами, він через суд домігся внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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«З моменту незаконного проникнення до мого допиту пройшов місяць. Звісно, ніхто нічого не знайде через такий період. Більше того ніхто нічого не шукав», — написав Ширшин.

У червні, як стверджує військовий, невідомі знову намагалися проникнути до його помешкання. На той момент там уже були встановлені камери відеоспостереження, які нібито зафіксували двох людей.

«Я вибіг на двір, зустріти „гостей“, натомість вони швидко погрузились в таурег, і швидко поїхали», — розповів екскомбат 47-ї ОМБр «Маґура».

Ширшин також стверджує, що неодноразово помічав стеження за собою, зокрема автомобілі, які нібито пересувалися за ним. За його словами, номери більшості таких машин не вдавалося перевірити у базах.

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Після цього військовий повторно звернувся до поліції. Як він розповів, у зверненні описав попередні інциденти та попросив забезпечити йому охорону.

За версією Ширшина, правоохоронці відповіли, що спочатку мають перевірити обґрунтованість його клопотання, після чого вирішуватимуть питання щодо подальших дій. Військовий зазначив, що: «перевіряють досі».

«Далі повиходили розслідування про злочини в штурмових полках, я висловився публічно, як і протягом всього року. Ширяєв мене звинуватив в тому, що я не робив, надавши офіційну відповідь медіа. Протягом всього року він носив свої „образи“ на мене, час від часу обговорюючи в різних колах. Далі я подав заяву в дбр, щодо дій які мають ознаки злочину, скоєних в 225. Мені повідомили, що справу вже відкрито за фактом публікацій і долучили мої свідчення. Також в ході типу перевірок всп, надавав покази», — написав Ширшин.

За словами військового, різні люди раніше радили йому не порушувати ці питання. Ширшин стверджує, що його попереджали про те, що йому можуть підкинути наркотики.

«Мене попереджали різні люди (близькі і не дуже), що я це роблю дарма і мене або знайдуть вбитим, або підкинуть наркоту (як вони знали?)», — наголосив екскомбат.

На тлі цих подій, як пояснив Ширшин, він намагався самостійно дбати про свою безпеку. Одним із таких заходів він назвав заміну номерних знаків на автомобілі.

«Одним з елементів є заміна номерів: багато військових їздять на накладках, „лєвих“ номерах, „від руки“ надрукованих чорних, без номерів. не вбачаю в цьому проблеми, якщо люди готові понести відповідальність передбачену КУпАПом», — додав офіцер управління 16-го армійського корпусу.

Обшуки в Ширшина в Харкові — деталі

28 серпня автомобіль Ширшина зупинили в Харкові. За даними поліції, правоохоронці отримали від Військової служби правопорядку оперативну інформацію про військовослужбовця, який нібито перевозить наркотики. Крім того, номерні знаки на Audi не відповідали цьому автомобілю.

Під час огляду машини виявили пакунки з речовиною рослинного походження, ваги, а згодом — інші згортки. Ширшин одразу заявив, що знайдене йому не належить, і заявив, що речовини йому підкинули.

У поліції наголосили, що робити остаточні висновки про вміст вилучених пакунків можна буде лише після проведення відповідної експертизи.

Т.в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе доручив керівництву поліції Харківської області комплексно перевірити всі обставини інциденту.

«Оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо одного з військовослужбоців буде невідкладно перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП. Ми не робимо жодних поспішних висновків, і вся ситуація буде детально проаналізована. Доручив керівництву поліції Харківщини невідкладно і комплексно з’ясувати всі обставини, зокрема перевірити твердження представників ВСП та військовослужбовця», — нагалосили у поліції.

Після проведення слідчих дій Ширшина відпустили. 16-й армійський корпус, де він нині служить, повідомив про проведення службового розслідування та комплексної перевірки обставин події. Там також закликали утриматися від передчасних висновків і нагадали про презумпцію невинуватості.

«Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні 2025 року Олександр Ширшин подав рапорт на звільнення з посади командира батальйону 47-ї ОМБр «Маґура». Тоді він виступив із різкою критикою вищого військового командування, заявивши про безглузді, на його думку, накази та невиправдані втрати серед особового складу.

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