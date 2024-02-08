“Мене ледь інсульт не вхопив”: голова громади в Космачі відверто прокоментував побиття жінки з дитиною

На запитання, як особисто він ставиться до такого протесту людей, запевнив, що однозначно негативно.

На Прикарпатті, у селищі Космач, близько сотні людей перекривали дорогу, щоб не пропустити машини з ТЦК, фейкове повідомлення про нібито появу яких з'явилося в місцевих соцмережах.

Про це розповів голова Космацької громади Дмитро Мохначук, повідомляє “Укрінформ”.

“Сотня людей була точно. Я їх заспокоював. Потім приїхав начальник поліції і вони розійшлись. То був вечір. У хаосі я не міг нікого розгледіти… Були місцеві. Жінок було дуже багато. Я ледь їх заспокоїв. Чому вони перекривали дорогу? Там у місцеву групу (соцмережі — ред.) хтось кинув повідомлення, що їдуть 6 машин з ТЦК, але це було фейком. Попри це, жінки збіглись, бо наче дуже багато машин їде виловлювати чоловіків. Ми про це нічого не знали. Для керівництва громади це справжній шок. Таких настроїв в нас ніколи не було”, — розповів Мохначук.

Він зауважив, що коли приїхав на місце події, то водійки з шестирічною дитиною, яку побили місцеві, вже не було.

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“Люди кричать, що то була провокація… Мене після цього інциденту ледь інсульт не вхопив і я пішов на лікарняний”, — додав голова ТГ.

За його словами, учора у Космачі місцеві депутати збирались і обговорювали інцидент. Тепер планують провести ще ряд зустрічей з представниками поліції та районної адміністрації.

На запитання, як особисто він ставиться до такого протесту людей, запевнив, що однозначно негативно.

“Так, я знаю, що людям накипіло, але таке спровокувати… Хто це спровокував, нехай розбираються спецслужби”, — зазначив Мохначук.

За його словами, від початку війни з Космацької громади на фронті пішли служити близько сотні людей, загинули шість героїв. Нині на передовій оборону тримають більше 60 військових з Космацької ТГ.

Нагадаємо, у селі Космач, що на Франківщині, місцеві мешканці заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх. Розлюченому натовпу здалося, що постраждала приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, аби “здати” їх військкомату.

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