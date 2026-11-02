Господаря мобілізували, а собаку залишили на вулиці: у Кременчуці шукають родину для пітбуля Леона / © Суспільне

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У Кременчуці на Полтавщині покинутому пітбулю на ім’я Леон шукають нового господаря. Собаку залишили прив’язаним до лавки, а до його нашийника прикріпили записку, у якій попередній господар пояснив, що його забрали до ТЦК і він більше не може доглядати за твариною.

Про це передає «Суспільне».

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Працівниця комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» Альона Булка розповіла, що наразі Леон перебуває під опікою комунальників.

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«Спочатку ми думали: можливо, господар десь відійшов на хвилинку, залишив собаку. Але люди побачили, що до нашийника приклеєна якась записка, і було схоже все ж таки, що його покинули», — розповіла Альона Булка.

У записці чоловік повідомив, що його мобілізували, тому він більше не має можливості піклуватися про собаку.

За словами Альони Булки, Леон був сильно наляканий і не підпускав до себе людей. Працівникам комунального підприємства не вдалося забрати його звичайним способом, тому довелося застосувати спеціальний препарат для заспокоєння тварини.

«Намагалися руками його забрати, якось заспокоїти, але, на жаль, він був у дуже високому рівні стресу, тому не дався в руки. Довелося застосовувати наркоз. Ми в нього вистрілили наркозом, і він почав засинати. І тоді в нас вийшло відв’язати його від цієї лавки», — зазначила дівчина.

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Яка подальша доля пса Леона

Наразі Леон перебуває у «Спецсервісі-Кременчук». Собака поступово звикає до нових умов, однак, за словами працівників підприємства, йому знадобиться час, щоб знову почати довіряти людям.

Для пса шукають відповідальних господарів. Потенційні власники мають розуміти, що адаптація може бути непростою: спочатку доведеться завойовувати довіру тварини та допомагати їй звикнути до нового дому.

У комунальному підприємстві сподіваються знайти Леону родину, щоб він більше не був покинутим на вулиці.

Нагадаємо, ми розповідали, що днями у Кременчуці перехожі знайшли в парку прив’язаного пітбуля Леона із запискою від власника, якого забрали до ТЦК.

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